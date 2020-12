Siamo alle solite. Buste di rifiuti della tavola, magari con piatti , bottiglie e bicchieri di plastica, materiali di scarto edilizio, i sanitari bisunti di un bagno, la carcassa del cestello di una lavatrice, un pneumatico che ha percorso migliaia di chilometri e altri rifiuti che dovrebbero essere conferiti nei mastelli per la differenziata o al Centro raccolta rifiuti di via Montescaglioso.

Uno sconcio ben documentato da zio Rocco Castellano, che fa ”sangue amaro” quando continua a vedere l’inciviltà di una parte di concittadini, che continua a fregarsene dell’ambiente dove vive…Eppure siamo sulla strada vicinale dell’Angelo, al rione Agna, che porta alla Grotta dei Pipistrelli o du ” Mattvogghj” come si dice in dialetto materano.

Un ritratto di inciviltà, maleducazione da condannare. Servono educazione, prevenzione e sanzioni. Telecamere anche qui? La storia si ripete perchè quella dei ”maleducati”, purtroppo, non è una specie in estinzione. Va sensibilizzata al rispetto della natura, toccandola negli affetti i più cari come il portafogli…e con una sanzione socio amministrativa per ripagare la collettività.

Magari con una sentenza esemplare, all’inglese: obbligo di ripulire i luoghi deturpati per un mese e gratis. Stesso metodo in città dove la pratica dell’abbandono sta prendendo una brutta piega, che non aiuta- di certo- a superare i limiti organizzativi a tutti noti del servizio di raccolta rifiuti.





E NEL REPORTAGE ANCHE LA CARCASSA DI UN ANIMALE, MA NON INQUINA. SI DECOMPONE…