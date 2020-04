Pensieri e Parole del grande Lucio Battisti per ricordare la tradizione contadina di un tempo, scomparsa nella forma tradizionale insieme a gran parte dei molini e pastifici di Matera ( è operativo solo quello della famiglia Dell’Acqua) e con la alterazione del territorio, tra sbancamenti e abbandono. Certo è che i ricordi bucolici ma intrisi di poesia di Antonio Serravezza sulle pennellate di verde dei campi sono un invito a portare i piccoli a vedere, toccare, in attesa che il verde diventi il biondo dorato del grano. Cereale che diventerà farina, poi pane, focacce, biscotti, dolci. Un passaggio e una esperienza che a gran parte di loro manca e che la pubblicità edulcorata di merendine e similari con sorprese e pupazzi animati non potranno dare loro e nemmeno sui filmati social d’epoca. Sedersi in un campo osservare e ascoltare i suoni della natura, tra vento e insetti in volo è un’altra cosa. A genitori e parenti, quando sarà possibile uscire dalle ”costrizioni domiciliari”, l’invito a portare i piccoli in campagna. Ne vale la pena. E niente merendine al seguito. Un pezzo di focaccia al pomodoro o una colazione con pane e companatico.

ILFASCINO DEI CAMPI DI GRANO

A parte la perfezione della semina per una buona nascita del grano è importante la stagione ( le condizioni metereologiche). Le piogge non molto abbondanti sono utili affinché il terreno bagnato creano le condizioni ideali di umidità che favorisce la germogliazione del seme. Durante l’inverno, per il grano, è importantissimo il clima per il suo sviluppo. Ricordo il proverbio citato spesso dagli anziani, che recitava “sotto la neve ci sta il pane, sotto l’acqua ci sta la fame” e aveva una esatta conferma nella realtà. Il grano per la sua crescita predilige la neve che si scioglie piano piano e non l’abbondanza delle piogge che fanno ingiallire le piantine del grano.

Siamo quasi agli inizi di maggio e già in cima allo stelo del grano, dopo un rapido sviluppo iniziato a fine inverno è apparso un rigonfiamento, ovvero la spiga. Dopo circa due mesi da ora il grano sarà pronto per la mietitura. I vecchi contadini dicevano “ San Pietro prendi la falce e vagli dietro” proprio perché circa una decina di giorni prima del 29 giugno. Ricorrenza dei Santi Apostoli Pietro e Paolo iniziava la mietitura.

In questi giorni se esci dalla città puoi vederti circondato da larghe pennellate di verde. E’ il grano novello che già tesse le sue fitte trame di velluto ricoprendo campi e colline con un colore ripetibile solo dagli artisti più grandi. Forma e sostanza del ciclo della vita che non si ferma.

Un ciclo che da sempre è stato guardato con rispetto e speranza dai nostri contadini materani. Ricordiamoci Matera era la città dei mulini e dei pastifici di qualità.

Tutto questo dovrebbe essere mostrato agli occhi e al cuore di tutti i bambini, perché prima ancora di ogni monumento costruito dall’uomo penso sia necessario insegnare a riflettere sulla grande madre natura; prima che diventino dipendenti dagli snack dobbiamo portarli a vedere crescere il grano.