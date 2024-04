Che il fondo amianto vada solo alle vittime

Da Roma a Monfalcone a Trieste e ritorno… affinchè quelle risorse destinate dal Governo alle vittime di amianto, nei cantieri navali soprattutto, indennizzino solo loro e che ci siano volontà, programmazione, buon senso, perchè si investa in prevenzione, sicurezza, ricerca contro il mesotelioma. A chiederlo, con due manifestazioni di protesta 12 associazioni che seguono da sempre, anche nelle aule dei Tribunali, quanto continua ad accadere sui posti di lavoro. E a denunciare, come accaduto, di recente quel tempo risicato ”appena due settimane” o quasi per presentare le richieste di indennizzo. E alla fine una sola domanda, quella per Fincantieri. La verità è un’altra e il legislatore, presidente del consiglio dei ministri in primis, devono guardarsi intorno. Gli incidenti sui posti di lavoro continuano a verificarsi, ma si va avanti con appelli e discorsi…Le cause e le responsabilità sono note, tra illegalità, sfruttamento e controlli che non incidono più di tanto.



No al nuovo fondo vittime amianto che rimborsa Fincantieri !

COMUNICATO STAMPA

Mobilitazione nazionale delle associazioni vittime amianto con iniziative il 22 a Monfalcone e il 23 a Trieste davanti alla sede dell’assemblea degli azionisti Fincantieri

Roma 20 aprile 2024. E’ un “no” forte e inequivocabile quello che si leva da ben 12 associazioni vittime amianto contro il rischio fondato che ingenti risorse pubbliche vengano destinate a chi è responsabile di troppe morti e gravi patologie, come Fincantieri: per questo ben 12 associazioni, da nord a sud, si sono date appuntamento a Monfalcone, sede degli stabilimenti Fincantieri, lunedì 22 aprile, alle ore 10:00 al Palazzetto Veneto. Martedì 23 aprile le associazioni si trasferiranno a Trieste, davanti alla sede dell’assemblea degli azionisti Fincantieri. Obiettivo della mobilitazione è recuperare l’utilizzo degli 80 milioni di euro, stanziati dal governo Meloni solo a favore delle vittime di amianto e non a favore di chi ha provocato quelle morti, come appunto Fincantieri, un paradosso che le associazioni ritengono una beffa intollerabile. Nello specifico e nell’immediato le associazioni chiedono che i 20 milioni, di cui la Fincantieri sarà destinataria, viste le procedure amministrative ormai in fase di liquidazione, vengano utilizzati per la ricerca e per la cura del mesotelioma e per centri di cura specialistici, come occasione di riscatto parziale dei tanti morti provocati.

Di fatto, come a suo tempo denunciato, nei ristrettissimi tempi a disposizione, appena 17 giorni, e per i meccanismi previsti dalla circolare INAIL, fu presentata soltanto una domanda, quella di Fincantieri, che ha chiesto l’accesso ai 20 milioni per 158 lavoratori, che erano già in possesso di sentenze esecutive a loro favorevoli da parte dei tribunali e per accordi extragiudiziali sottoscritti appunto da Fincantieri. Ecco il paradosso: Fincantieri intascherà 20 milioni di denaro pubblico per far fronte agli indennizzi a cui è stata condannata dai tribunali per omicidio colposo di centinaia di lavoratori deceduti o ammalati a causa dell’amianto! In sintesi: il Governo Meloni, nello specifico i Ministri Calderone e Giorgetti, nella primavera del 2023 e nella legge di bilancio per il 2024, aveva destinato prima 20 e poi altri 60 milioni ai lavoratori dei cantieri navali affetti o deceduti per patologie dovute all’amianto e anche alle società partecipate pubbliche di cui quei lavoratori erano dipendenti.

Le associazioni chiedono che vengano cambiate le disposizioni di legge predisposte dal Governo Meloni e chiedono che i 60 milioni delle prossime tre annualità 2024, 2025 e 2026 vengano attribuiti all’unico Fondo per le Vittime dell’Amianto della legge 244 del 2007, che veramente realizza prestazioni universali SOLO a favore di tutte le vittime dell’amianto. Il Governo deve sostenere le vittime del lavoro, le vittime dell’amianto e non le aziende colpevoli di aver provocato quelle morti, che sono tantissimi, se si considerano, oltre ai lavoratori diretti, i lavoratori degli appalti di Fincantieri e i familiari dei lavoratori dei cantieri navali, che temono tuttora di poter essere vittime del mesotelioma perché i loro padri, i loro mariti tornavano a casa con le tute piene di fibre di amianto.

Le Associazioni che hanno confermato la loro adesione al 18 aprile 2024 sono: Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori LILT, sezione Isontina;Associazione Esposti Amianto AEA, sezione regione FVG; Associazione Esposti Amianto AEA, sezione di Monfalcone; European Asbestos Risks Association EARA, Trieste; Associazione Ubaldo Spanghero, Monfalcone; Associazione Italiana Esposti Amianto AIEA, Roma; Comitato Permanente Amianto Ambiente, Messina; Associazione Vittime Amianto Nazionale Italiana, Broni ( Pavia); Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro ANMIL, Gorizia; Gruppo Aiuto Mesotelioma, Lecco; Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro ANMIL, Ferrara; Radio ANMIL Network.

Per info. Carmìna Conte, cell 393 1377616, Ufficio Stampa AIEA