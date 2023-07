Che aspettate? Partecipate al concorso di Giallo Sassi

Anglicismi roboanti a parte, che lasciano il tempo che trovano, tirare fuori creazioni artistiche incentrate sul tema della promozione della resilienza ai cambiamenti climatici e alla sostenibilità ambientale ed ecologia, è un modo per contribuire a cambiare le cose sul piano culturale e degli stili di vita. L’associazione Giallo Sassi di Matera, si rivolge ai giovani di Puglia e Basilicata con il concorso Climate Change Reslilence. Per partecipare un po’ di attenzione e buona fortuna.

l Concorso:

Il concorso Climate Change Resilience invita la gioventù lucana e pugliese a presentare le loro creazioni artistiche incentrate sul tema della promozione della resilienza ai cambiamenti climatici e la sostenibilità ambientale ed ecologica. Candidando le proprie opere d’arte si verrà automaticamente iscrittɜ come partecipanti ufficiali al concorso. È ammessa qualsiasi forma d’arte: pittura, fotografia, disegno, scultura, fotografia digitale, illustrazione, video, design e artigianato (se la vostra opera non rientra in questo elenco di tipologie, contattateci per proporla comunque e valuteremo la vostra proposta).

Lɜ artistɜ possono candidare anche più di un’opera d’arte a testa.

Le Regole:

Le opere saranno esposte online sul sito ufficiale del progetto: https://www.react-climate.com/ dove sarà possibile votare attraverso un form e sui social media di REACT Project, dove i like saranno conteggiati come voti.

Sarà possibile votare per più opere. Alla fine del periodo di valutazione verranno sommati i voti delle diverse piattaforme.

Le prime 3 opere più votate saranno premiate con buoni da spendere in imprese locali sostenibili e culturali.

Insieme all’opera sarà possibile pubblicare una breve biografia dell’artista.

L’Evento Espositivo:

Tutte le opere saranno esposte all’evento espositivo (previa verifica della compatibilità dell’opera con la sede) il 28 luglio presso il residence le Dodici Lune, nei Sassi di Matera.

Opere e artistɜ saranno proclamatɜ e premiatɜ durante l’evento espositivo.

Come Partecipare:

Per iscriversi compilare questo form:

https://forms.gle/ziMy4TsSRDz9XuTd7

Per ulteriori informazioni scrivere a ivan@giallosassi.it

