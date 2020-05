E dopo il fotografo pedalatore ed escursionista materano Gaetano Plasmati https://giornalemio.it/ambiente/turismo-di-prossimita-in-bici-con-gaetano-alla-riscoperta-della-basilicata/ che sta dimostrando, pedalando su sterrato e strade da arrampicata, come anche in Basilicata il turismo di prossimità si puo’ fare – a patto che si sia seri e concreti e non si giri a vuoto…- citiamo a titolo di esempio l’esperienza del piccolo centro valdostano di Chamois ( dal francese Camoscio si pronuncia Sciamuà), che è l’unico comune italiano senz’auto. Di appena 97 abitanti vive di turismo come riporta il sito www.lovechamois.it ed è raggiungibile di fatto con funivia da Buisson, frazione di Antey St.André , oltre che in bicicletta da La Magdeleine e a piedi …





Il sito indica tre percorsi di diverso impegno “Da Buisson, lungo la storica mulattiera di accesso a Chamois (circa. 700 metri di dislivello, 93 tornanti, tempo di salita 2 ore circa); da La Magdeleine frazione Veuillen con comoda passeggiata di circa 1 ora su strada pianeggiante; da Cheneil su balconata panoramica in circa 1 ora e 30 minuti; da Valtournenche frazione Crétaz su sentiero escursionistico, tempo di salita circa 2 ore . L’attrattiva del paesino,in estate, sono le escursioni, passeggiate, parapendio, aria pura , sole e natura fiabesca. E con i sapori e la manualità artigiana dei piccoli centri, come ce ne sono tanti in Basilicata. Qualcuno obietterà che Chamois è al Nord in Val d’Aosta, una regione a statuto speciale, mentre la Basilicata è al Sud e ha tante risorse minerali e naturali che non riusciamo a far fruttare e a sfruttare. Incapacità, questione morale, scarsa culturale di impresa, tra le cause indicate dalle analisi impietose,ma serve uno scossone. Altrimenti i giovani continueranno ad andar via e la Basilicata continuerà la china dello spopolamento, fino a essere smembrata dalla logica dei numeri e dalla perdita di servizi e funzioni,a vantaggio delle aree metropolitane di Napoli e Bari. Questione di tempo… Ma fino ad allora serve salvare capra e cavoli. L’economia è a picco con la stagione del virus a corona.



Se un cibosofo come Federico Valicenti che per il Pollino e la Basilicata non si è mai tirato indietro, ha deciso di non aprire il suo ristorante a Terranova e come lui altri,dal Metapontino al Melfese, come a Matera dopo l’annata da capitale europea della cultura, o Potenza che attende di attivarsi per quella da capitale dello sport, significa che le cose sono a un punto morto o quasi. Turismo di prossimità? Guardatevi intorno gli esempi ci sono. Al lavoro, ma con progetti e offerte concrete.