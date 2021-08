“Siamo alle solite Calimero tu non sei nero sei solo sporco La…” ripeteva il noto spot del detersivo della Mira Lanza che sbiancava tutto. E il messaggio ripetuto dal pulcino con gli apprezzamenti dell’Olandesina era un invito a tenere tutto pulito. Ci fosse una campagna di informazione, educazione con eventuali sanzioni nel caso di inadempienze, da parte del maleducato di turno le cose cambierebbero da così a così. Le foto che pubblichiamo, scattate nella serata di giovedì 19 agosto in via Ridola a Matera, ne sono una conferma. Eppure gli scomparti per differenziare in maniera corretta ci sono. I cassonetti vengono svuotati,come da foto, ma il risultato è desolante. Ci sono incivili, di passaggio o stanziali, che se ne fregano del decoro urbano e il risultato è di degrado con quella crosta di ”percolato” fatto di residui di bevande, resti di cibo e urine che insozzano la base dei cestini, che andrebbero ripuliti periodicamente visti i processi suppurativi e fermentativi alimentati dal caldo.



L’argomento va affrontato di petto, rivedendo quello che non va. I post autocelebrativi non servono se non si interviene per educare, sensibilizzare e sanzionare. E lo stesso valga per gli incivili che continuano a mettere a repentaglio la vita di bambini, donne, anziani, disabili che si vedono arrivare alle spalle e contromano bici e monopattino nelle aree pedonali. Dobbiamo attendere l’inizio delle scuole, come abbiamo letto e sentito, per avviare una campagna di sensibilizzazione? Paradossale.. Prima deve scapparci il fattaccio. Poi ci si sveglia e si interviene. Una città turistica, come Matera, va gestita con programmazione ed efficienza. Con fatti e meno slogan.