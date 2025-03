Centrale a biogas a la Martella? E chi si fida… Attendiamo il Tar

Al borgo La Martella l’associazione, il comitato di quartiere proprio non si fidano e attendono che il Tribunale amministrativo regionale si pronunci contro l’autorizzazione regionale che ha dato il disco verde al progetto per realizzare in zona un impianto a biometano. Giovedì 6 in piazza Montegrappa assemblea, anche a valle- come riporta la nota del coordinatore del movimento ” Matera nel cuore”, Giovanni Angelino, dopo l’audizione dei rappresentanti del borgo in terza commissione. E in sintesi Angelino, nel ribadire contrarietà al progetto,non si fida delle rassicurazioni verbale venute da quel luogo. Servono fatti e, cioè, un passo indietro. Il sospetto è che si voglia prendere tempo, visto che a Matera si vota per le comunali e la cosa potrebbe incidere negativamente per la coalizione di centrodestra, la stessa che guida la Regione. Per cui aldilà di comunicati a ”titolo personale” occorrono atti conseguenziali…

“Dopo l’audizione in 3^ Commissione Regione Basilicata ribadiamo il no secco all’impianto a biogas al borgo La Martella”

Ho ascoltato con grande attenzione quello che è stato riferito nella mattinata di mercoledì 5 marzo a Potenza nell’audizione della 3^ Commissione convocata nella Regione Basilicata per l’impianto di biogas al borgo La Martella a cui hanno rappresentato esponenti dell’associazione Amici del borgo e del comitato Quaroni. Tante belle parole sono state spese per rassicurare i cittadini ma devo dire in tutta onestà che noi di questo centrodestra che governa la Basilicata non ci fidiamo e pertanto ribadisco la nostra posizione contraria, il nostro “no secco” all’impianto a biogas al borgo La Martella. Lo facciamo perché vogliamo garanzie per la salute dei cittadini e delle imprese del borgo La Martella e di tutti i cittadini materani. Rispetto alla politica che ragiona in politichese noi di “Matera nel cuore” ci preoccupiamo davvero del futuro del nostro territorio e pertanto, fiduciosi che il Tar possa accogliere il ricorso presentato dai cittadini mi auguro che anche la Regione Basilicata possa lavorare seriamente per tutelare i cittadini e le imprese del borgo La Martella, per raggiungere un risultato importante, ovvero la decisione di insediare questo impianto a biogas lontano dal borgo La Martella e dall’area industriale La Martella, lontano dal centro abitato e dalle imprese. Perché sono se ci sarà questo annuncio avremo vinto la nostra battaglia e il governo regionale avrà svolto davvero la sua funzione. Se qualcuno pensa di prendere tempo o di prendere in giro i cittadini del borgo La Martella vuol dire che non ha ancora capito i rischi che sono legati a questo impianto a biogas. Noi continueremo a vigilare affinchè tutto si risolva per il verso giusto. In caso contrario avvieremo una manifestazione di protesta ancora più importante di quella già organizzata nelle scorse settimane