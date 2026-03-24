C’è una via del grano con il ”Cammino” che passa da Matera 2026

Un regio cammino tra campi di grano del Sud ,che è stato per secoli nell’economia del Belpaese, il ”granaio d’Italia. E per certi versi, contesti mutati, con un mercato globalizzato che ha imposto sementi cartellinate e un abbassamento del prezzo del grano a causa della concorrenza di altre Nazioni. Ma si lavora a invertire questo stato di cose riprendendo quel protocollo di intenti per la valorizzazione e la promozione del” Regio cammino di Matera- la via del grano” nell’anno di Matera capitale mediterranea del dialogo e della cultura 2026. Se ne parla nella Città dei Sassi, oggi, martedì 24 marzo in Municipio sotto lo stemma del bue che tiene in bocca spighe di grano…Buon Lavoro!



COMUNICATO STAMPA

La via del grano – da Matera a Napoli

E’ all’insegna del protocollo d’intenti per la valorizzazione e la promozione turistica del “Regio cammino di Matera- la via del grano” sottoscritto a novembre 2025 tra il Comune di Eboli (SA) capofila dell’iniziativa e il comune di Matera, (oltre Atella, Buccino, Calitri, Campagna (SA), Castelgrande, Colliano, Oliveto Citra, Pescopagano, San Fele, San Gregorio Magno, Venosa, ed altri..) che si punta alla rinascita della filiera cerealicola per i territori lucani, campani e pugliesi.

L’approfondimento nazionale dell’iniziativa, riferisce l’agronomo Emanuele D’Adamo, consigliere nazionale della Federazione Italiana dei Dottori in Scienza Agrarie e Forestali ( FIDAF) è in programma martedì 24 marzo 2026 alle ore 15,45 presso la Sala Mandela al sesto piano del palazzo municipale di Matera.

L’evento, sia in presenza che in goto-webinar, che rientra nel programma culturale enogastronomico per Matera Capitale del Mediterraneo e del Dialogo, si svilupperà sul tema Qualità e sostenibilità del grano duro lucano e leve strategiche di competitività



Per i saluti istituzionali interverranno il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti e l’Assessore all’Agricoltura e Attività produttive Giuliano Paterino. Relatori: Antonio Alfano- consigliere del Comune di Eboli (SA) sul regio tratturo del grano da Matera a Napoli; sulla valorizzazione de sostenibilità delle filiere cerealicole interverrà Daniele De Rosa- professore UNIBAS; sulla qualità del grano duro per una filiera cerealicola relazionerà Vincenzo Castoro- Direzione generale politiche agricole e forestali per la valorizzazione delle produzioni animali e vegetali. Concluderà i lavori l’Assessore regionale all’agricoltura Carmine Cicala. Nel contesto è previsto un ampio confronto pubblico aperto agli ordini professionali, alle associazioni e ai produttori di cereali. La segreteria organizzativa è curata da ADAF -Matera, dalla FIDAF e da Confprofessioni Basilicata. Coordinerà i lavori nazionali in webinar Andrea Sonnino, presidente nazionale FIDAF. Chi vorrà partecipare all’evento a distanza potrà prenotarsi collegandosi al seguente link: https:77attendee.gotowebinar.com/register74355641000280904534.

Emanuele D’ADAMO

Presidente Adaf – Prov.le Matera

Cell. 320.5530664