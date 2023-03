C’è un ”A.P.E” che vola per le prestazioni energetiche degli edifici

L’argomento, ” Certificazione energetica: dalla redazione alla trasmissione nel portale della Regione Basilicata ” è di quelli che coinvolge, ovviamente, gli addetti ai lavori ma che ha ricadute importanti anche per i cittadini. Del resto si tratta di abitazioni e luoghi dove vivono, famiglie, comunità, si ospitano funzioni e servizi. E se si lavora e si vive in condizioni ideali, di efficienza, risparmiando su consumi e costi c’è di che poter investire per il benessere comune e individuale. L’evento in programma mercoledì 15 marzo a Matera, come da programma che segue, metterà a disposizione elementi, cognizioni, delle norme e procedure nazionali e regionali per conseguire le Attestazioni della Prestazione Energetica degli edifici. Un A.P.E laboriosa necessaria e funzionale per migliorare l’efficIenza delle nostre città.



IL PROGRAMMA

!Certificazione energetica:

dalla redazione alla trasmissione nel portale

della Regione Basilicata”

15 Marzo 2023

15.30 – 18.30

Sala Convegni Hotel San Domenico Al Piano

via Roma, 15 – Matera

Programma

Saluti istituzionali

 Cosimo LATRONICO – Assessore all’Ambiente e all’Energia della Regione Basilicata

 Roberto TRICOMI – Direttore Generale del Dipartimento Regionale dell’Ambiente del

territorio e dell’energia

 Presidenti Ordini professionali

 M. Grazia SAVOIA – Responsabile Formazione Blumatica

Apertura dei lavori e relazioni tematiche

1) Il quadro normativo: “Linee guida nazionali per l’Attestazione

della Prestazione Energetica degli edifici”

Salvatore CIPOLLARO, REGIONE BASILICATA

2) Il sistema informativo della Regione Basilicata per la

trasmissione degli APE

Maurizio MATERA, ENEA

3) Come redigere un APE senza errori: esempio pratico con

l’utilizzo del software Blumatica Energy

Sergio SCHETTINI, BLUMATICA

4) Esempio di trasmissione sul portale e controlli eseguiti

sull’APE

Maurizio MATERA, ENEA

Sistematizzazione conclusiva: domande e conclusione

Evento 15marzo2023_Certificazione Energetica