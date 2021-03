Il cartello è lì da tempo con un invito cortese verso quella nicchia di maleducati che lascia a Fido di farla dove gli pare, anche davanti al portone di una scuola come quello dell’edificio ‘’Padre Giovanni Minozzi’’, a Matera, di via Lucana. Basterebbe un pizzico di buona volontà. La bustina di plastica in tasca per raccogliere gli escrementi e poi il ‘’conferimento’’ nel cassonetto. Che vi costa? Non è la prima volta che ci occupiamo della maleducazione di incivili o menefreghisti, certi di restare impuniti visto la episodicità dell’azione preventiva e sanzionatoria . Con le zone rosse o di altro colore da covid le presenze di animali di affezione sono aumentate, è un dato positivo, insieme -però- al mancato rispetto dell’arredo urbano. Serve una svolta. Comune, associazioni, cittadini insieme possono collaborare per rispettare luoghi, persone e animali. Sostenibilità, slogan a parte, è anche questo.