C’è puzza di gas…anche in Basilicata, parola di Legambiente

“C’è Puzza di Gas” in Basilicata e non è quello che deriva dalle 100mila domande per averlo gratis e di cui si gongola in queste ore Vito Bardi, ma è il metano che fuoriesce dagli impianti del nostro territorio e che vanno ad ammorbare l’atmosfera. “Emissioni silenziose e non visibili a occhio nudo, causate da una scarsa manutenzione degli impianti, da possibili guasti, ma anche alla pratica del venting (ossia il rilascio volontario e controllato di gas in atmosfera) e che, oltre a rappresentare uno spreco di risorse, costituiscono una minaccia per il clima. Il metano è, infatti, un gas fino a 86 volte più climalterante dell’anidride carbonica per i primi 20 anni dal suo rilascio in atmosfera.” E’ quanto reso noto qualche giorno fa da Legambiente (https://www.legambiente.it/comunicati-stampa/sprechi-di-gas-in-italia/?fbclid=IwAR3Ff66e3h5irYBle8SX6sk2Jw7lo2sbtJFl-3_T36T5K2QWEOpGkleH9ag) che denuncia questi sprechi di gas in Italia proprio nel momento in cui esso scarseggia.

Ebbene, su 25 impianti monitorati (con una termocamera a infrarossi “FLIR GF320”) nello scorso ottobre dall’associazione ambientalista tra Sicilia e Basilicata, “in ben 13 sono state individuate delle emissioni di metano significative: 15 casi di rilasci diretti (venting) e 68 perdite, per un totale di circa 80 punti di emissione individuati.” Tra questi, in Basilicata, diversi casi tra cui “il pozzo Alpi 4 in Val d’Agri e una stazione di regolazione nei pressi di Moliterno (PZ). Nel primo caso sono stati individuati due casi di venting, una perdita dall’unità di misurazione e due perdite lungo le tubature per un totale di 5 fonti di emissione. Nel secondo sono state identificate circa dieci fonti di emissione, di cui due per rilascio e 8 perdite da tubature, valvole e connettori.”

Le perdite in questione scrive Legambiente “sono state individuate in differenti componenti delle infrastrutture come bulloni, valvole, giunture, connettori e contatori, dimostrando uno scarso livello di manutenzione. In particolare, su 13 impianti in cui si sono verificate delle emissioni di metano, ben 11 sono infrastrutture legate al trasporto di gas fossile di cui 10 gestite da SNAM, 1 da Italgas, e 1 gestita da Greenstream BV (ENI e NOC) e a quali l’associazione ambientalista chiede di intervenire al più presto per riparare le perdite.”

“In un contesto globale di lotta alla crisi climatica – spiega Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente – una rapida riduzione del metano in atmosfera può portare ad una frenata del cambiamento climatico. Per questa ragione oggi è più che mai urgente intervenire per contenere le emissioni di metano fossile, ovunque queste si verifichino. Lungo l’intera filiera del gas fossile e del petrolio, infatti, sono presenti perdite di metano stimate tra l’1 e il 3% del totale trattato, che oltre a rappresentare un nemico per il clima sono un enorme spreco, anche alla luce dell’attuale crisi energetica che viviamo. Sul fronte della politica energetica l’Italia, inoltre, deve abbandonare la strada delle fonti fossili rafforzata dalla ripartenza delle estrazioni di idrocarburi dai fondali marini tra le 9 e le 12 miglia dalla costa varata dal Governo Meloni, e accelerare su rinnovabili, efficienza, reti, accumuli e sulla legge per eliminare i sussidi alle fonti inquinanti che ancora manca all’appello”.

Le immagini sono state raccolte in questo video realizzato da Next New Media e diffuso dall’associazione ambientalista: