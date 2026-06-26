C’è fizz(che puzza) in via San Pietro Caveoso.Si provveda.

E la puzza viene da un’area recintata da tavole, e decorata da artisti di strada, che residenti e turisti sono costretti a sopportare transitando da via San Pietro Caveoso, quella strada fatta di scalinate che collega via Bruno Buozzi in cima al piano, fino alle piazze del Sedile, Ridola e San Francesco d’Assisi. A segnalarci l’inconveniente è Angelo Giannella, residente in zona, che denuncia il disagio di tanti proprio a ridosso dell’area recintata dal Comune in passato, dopo l’abbattimento di un fabbricato pericolante. ” E da allora -dice Angelo- quell’area a ridosso di quella che in dialetto si chiama la ” F’ntanin d’ Parobbl”(dal soprannome di un negoziante del passato, Di Lena, che abitava nei pressi e aveva una avviata merceria al Piano, come riporta il libro di Angelo Sarra sulla toponomastica del passato) è terra di nessuno, con una puzza insopportabile di rifiuti andati in putrefazione. Sconsigliabile sostare per via della puzza, nonostante il transito di guide e comitive di turisti, che preferiscono andare oltre e dissetarsi altrove. Con il caldo torrido la situazione peggiora”. Si provveda, appena possibile…



