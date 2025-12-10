Cavi ‘volanti’ tra le case dei Sassi. A quando l’interramento?

La Civita in primis e, via via, altre stradine, scalinate, vicinati a ridosso di case e muri che fanno da supporto al passaggio di cavi dei servizi per le diverse utenze sono i luoghi dove fasce e matasse di fili partono per la destinazione finale. Sul piano dell’impatto visivo e del decoro non è un bel vedere, come dimostrano le immagini scattate da ‘zio’ Rocco Castellano. Vecchio problema, cronicizzatosi, mano a mano che procedevano le ristrutturazioni con l’attivazione di funzioni residenziali o turistiche, ma non si è riusciti finora- per vari motivi a trovare una soluzione per ridurre o contenere quell’impatto. I cavi vanno interrati e per farlo occorrono progetti e risorse,come accaduto per le urbanizzazioni primarie e secondarie della legge 771/86 con i piani biennali, coinvolgendo le società di servizi, Comune di Matera e privati. Che il 2026, anno da capitale mediterranea della cultura e del dialogo sia la volta buona per interventi programmati della ”cultura dell’arredo urbano” in un luogo identitario come sono i rioni Sassi, patrimonio dell’Umanità dal 1993? E’ auspicabile. Attendiamo progetti aldilà di quanto e quando? potrebbe arrivare dal rifinanziamento della legge speciale, sul recupero degli antichi rioni di tufo, varata nel 1976. E l’anno prossimo sono giusto 40 anni. Coincidenze? E’ l’occasione per cominciare a rimuovere i cavi volanti.



