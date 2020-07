Ha ancora negli occhi e nel cuore quello spettacolo unico che sono le fioriture a Castelluccio di Norcia, una frazione che conta poco più di 100 abitanti e che ha una economia legata al turismo emozionale…E la cosa non poteva che conquistare il fotografo materano Gaetano Plasmati, che si è posizionato con l’obiettivo in una distesa di colori e profumi da togliere il respiro.



E non è stato il solo visto che dal 6 al 12 luglio, come riporta Perugiatoday, i varchi hanno fatto registrare in media 14.000 transiti giornalieri. Fatevi un po’ di conti e confrontateli con la evanescenza, usiamo un eufemismo, o meglio inconcludenza del nostro turismo di prossimità o lo spot alla camomilla senza nè amore e nè sapore sulla Basilicata all’aria aperta post coronavirus. Senza cultura d’impresa e lo ripeteremo fino alla noia la Basilicata è destinata a finire nel lago della mediocrità. Non mancano da noi piccole ma signifacative esperienze promozionali ed emozionali che riguardano per esempio Monticchio, il Pollino, le riserve di San Giuliano, Policoro, Pignola. Ognuna di queste ha dei testimonial che si fanno in quattro per far conoscere quelle bellezze, nel pieno rispetto della natura. Guide, piccoli operatori turistici, che coltivano piante officinali, producono in loco vino, pane, formaggi e salumi e dividono quella ricchezza con quanti sanno apprezzare i prodotti e la storia di quelle terre. Meriterebbero di essere i testimonial di una campagna emozionale. Paola, Armando, Vittorio, Michele, Mimmo hanno scritto negli occhi e nel cuore l’emozione dei luoghi dove vivono e dove sbocciano papaveri tra spighe di grano o fioriscono i frutti di ogni stagione. Anche noi abbiamo i nostri piccoli Castelluccio di Norcia. E affideremmo volentieri, per passione e professionalità, quegli scatti da fare sulla Basilicata vera a persone come Gaetano Plasmati…Altrove, estero compreso, è già avvenuto. Da noi,invece.. Ci è bastato sfogliare l’inserto di ”La Repubblica” dedicato al Trentino Alto Adige, per constatare con mano quanto siamo lontani anni luce nel promuovere, raccontare, proporre le emozioni e le offerte di una terra che, senza cultura di impresa e professionalità continuerà a restare al palo sul mercato delle vacanze. Copione già visto.



Come arrivare a Castelluccio

Seguendo la vecchia ferrovia Spoleto Norcia, oggi pista ciclabile. Lunga salita per arrivare ai piani di Castelluccio 🌷e lo spettacolo del paesaggio nel Parco Nazionale dei monti Sibillini. 🚴 Il turismo di nuova ispirazione, il legame tra uomini e habitat. 🌿 #gravelbike #ferulaviaggi #viaggioinitalia🇮🇹 #travelphotography 🚴