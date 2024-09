Castello Tramontano tutto da vedere e raccontare per le Giornate del Patrimonio

Comune di Matera di parola, in particolare, per la fruibilità nelle giornate europee del Patrimonio in primis e con un proficuo rapporto con l’Istituto italiano dei castelli. Fossato ripulito, ambiente fruibili da percorre in sicurezza indossando il caschetto e poi via alle visite, che hanno avuto tra i primi a farla il sindaco Domenico Bennardi, l’assessora comunale al patrimonio Angela Mazzone e l’arcivescovo della diocesi di Matera-Irsina e Tricarico mons Giuseppe Antonio Caiazzo. A fare gli onori di casa l’architetto Pino Andrisani, che descrive ambienti, funzioni del maniero e raccomanda a tutti di fare attenzione a gradini e agli ingressi, realizzati secoli fa per una generazione di bassa statura… Visitatori pronti a far domande e tutti, anche gli ultraottantenni, pronti a salire sulla copertura della torre maggiore per ammirare un panoramica unico: dalla Civita ai rioni Sassi, da Murgia Timone alla parte nuovo con lo sfondo delle pale eoliche.



Poi, al pianterreno, due ”mini trailer” teatrali come li ha definiti l’attore e regista di Skenè Lello Chiacchio per far sentire dalla viva voce dell’arrogante conte Giovan Carlo Tramontano ( interpretato da Bartolo Tota),da popolani e nobili la storia di quel personaggio ambizioso, che venne assassinato a colpi di spada – da sicari- il 29 dicembre 1514 all’uscita dalla Cattedrale. In quella strada che venne ribattezzata via del Riscatto. Una due giorni da vivere e da replicare, viste le potenzialità del maniero e della storia. Così rappresentazioni in costume e una mostra sulle fasi di restauro hanno costituito l’offerta che Matera presenta a cittadini e turisti per di un itinerario guidato alla scoperta del Castello ” Carlo Tramontano”. Il percorso parte dal Sasso Barisano, sede della Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio, dove è possibile ammirare piante dell’antico maniero cinquecentesco, rimasto incompiuto, e degli interventi di restauro di quella struttura difensiva. La visita, in sicurezza, al Castello è possibile grazie alla disponibilità dell’Amministrazione comunale e della sezione lucana dell’Istituto dei Castelli.



La compagnia teatrale Skenè descrive in breve la storia del Conte Carlo Tramontano, del suo rapporto con il popolo e i nobili fino alla sua uccisione avvenuta il 29 dicembre 1514 a causa di sfruttamenti e soprusi. I giovani della Consulta giovanile e l’Associazione Giallo Sassi hanno allestito, in centro, un ”urban game” sulla storia del conte. Alle Giornate, che si concludono domenica 29 settembre, collaborano con altre iniziative le associazioni Cammino materano, Pro Loco della città di Matera – Storia Cultura Tradizioni; Fede e Tradizione, Ensemble Gabrieli, Matera Teatro, Skené e Volontari Open Culture 2019.