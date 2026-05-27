Cassonetti indumenti usati. Un ”Avviso” contro la maleducazione

Ne avevamo parlato in un articolo il 3 maggio scorso suggerendo l’avvio di una campagna d di sensibilizzazione e di controllo contro la ”maleducazione” di alcuni di rovistare nei cassonetti per la raccolta di indumenti usati e di abbandonarli alla rinfusa dopo la cernita https://giornalemio.it/ambiente/cassonetti-indumenti-usati-quanta-maleducazione/. Su quelli gestiti da privati, siamo al rione Piccianello, in via Umbria, è comparso un cartello con caratteri in rosso e in nero che avvisa come la zona sia videosorvegliata e che ”è severamente vietato abbandonare rifiuti o lasciare indumenti a terra”. E’ riportata anche la sanzione ” I trasgressori – continua l’Avviso- saranno puniti ai sensi di legge.Art.255 Codice dell’Ambiente dlgs 3 aprile 2006,n.152, l’abbandono di rifiuti non i può comportare che variano da 1500 a 18.000 euro). Risultato? Qualcosa è cambiato rispetto al passato. Ma la maleducazione resta. La ricetta è sempre la stessa…Nel frattempo cartelli plurilingue (inglese, francese e arabo) sarebbe un ulteriore piccolo contributo a mantenere il decoro dei luoghi

