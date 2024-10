Caserta ringrazia Amenta.Via Lamanna finalmente sistemata

E il professore che, in passato, più volte aveva segnalato il degrado di via Lamanna, ma senza risultati, finalmente ha potuto constatare sul campo che qualcuno al Comune di Matera ha volontà, sensibilità e disponibilità, per intervenire. E con una e mail, inviata alla segreteria del sindaco Domenico Bennardi, ha ringraziato l’assessore all’ambiente Massimiliano Amenta. Ed è stato l’ultimo attestato di riconoscimento di efficienza ricevuto dall’Amministrazione comunale, prima dello scioglimento d’ ufficio e l’arrivo del commissario prefettizio.

LA NOTA DI CASERTA



Voglio dare atto all’assessore Massimiliano Amenta della solerzia con cu si è mosso per una sistemazione di via Lamanna, diventata nel tempo quasi impercorribile, bisognosa, al momento, di una pulizia radicale e, nel futuro, di una attenzione continua da parte del Comune. Devo segnalare che, già il giorno dopo la mia “denuncia”, l’assessore Amenta, rompendo una tradizione e una prassi dominante, si metteva in diretto contatto con me per via telefonica, garantendo che presto avrebbe fatto un doveroso sopralluogo. Cosa che evidentemente ha fatto. Questa mattina, infatti, nonostante la pioggia dei due giorni scorsi, due operatori ecologici, da qualche ora, vanno facendo pulizia radicale. Si ringraziano anche loro. Voglio sottolineare come il cittadino si senta gratificato dall’essere ascoltato e per tanta correttezza, così come si sente mortificato dal silenzio e dalla indifferenza. Ciò è motivo per “interessarsi” e dare il proprio onesto contributo alla migliore organizzazione della vita cittadina. A me piacerebbe che la segreteria del Comune trasmetta la presente all’Assessore Amenta e dia la dovuta pubblicità alla stessa, come esempio di buongoverno.

Grazie

Giovanni Caserta