Case ospitanti? Peccato.Per quest’anno chiuse, ma…

Pazienza , ma dopo otto anni , a Matera non si terrà, quell’evento davvero originale, unico e incentrato sull’accoglienza che era ” Case Ospitanti”, organizzato il 30 dicembre dall’Ente Parco della Murgia materana. Peccato. Una tradizione interrotta a causa di un problema oggettivo, comune a tanti enti locali , che è legato al trasferimento di risorse e a una programmazione da riattivare . E per questo occorre del tempo. L’iniziativa, comunque, da quanto abbiamo appreso, sarà ripresa con le Case ospitanti 2024 nel periodo natalizio e con il probabile allargamento alle ”masserie ospitanti” durante la buona stagione. E’ senz’altro un buon percorso per rafforzare il trekking turistico, che comprenderebbe quello rurale nell’area del Parco, con tutto quello che prevede e c’è da vedere, e quello urbano in città. Come quello visto a Matera fino allo scorso anno, tra i rioni Sassi e il Piano, per essere accolti dai padroni di casa, ascoltare buona musica, assistere a performances, gustare dolci fatti in casa e salutare, augurandosi buone feste. Attendiamo il 2024…e le novità che potrebbero venire dall’Ente Parco. Al lavoro e Buon anno.

ALCUNE FOTO DI PRECEDENTI EDIZIONI