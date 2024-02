Case nel verde dei boschi verticali. A Matera il primo. E poi?

Da Dubai a Kuala Lumpur, da Singapore a Sidney, da Milano a Matera, ne abbiamo parlato nel servizio https://giornalemio.it/cronaca/addio-vecchio-palace-spazio-a-oro-la-torre-con-il-verde-verticale/, la nuova frontiera dei palazzi multipiano incentrati sulla edilizia verde e soluzioni innovative sembra aprire a una stagione ‘’progettuale’’, che tiene dentro l’esigenza di evitare ulteriore consumo di suolo, risparmio energetico e un rapporto uomo-natura che finora è stato appannaggio degli insediamenti in collina, con alloggi mono o bifamiliari e con tanto di giardino da curare. Non entriamo nel capitolo dei costi, che variano da città a città, ma non è escluso che a Matera “moda o non moda’’ questa tendenza possa prendere piede…regolamento urbanistico permettendo. Antonio Serravezza, che ha volato in mezzo mondo, ha tirato un minicampionario di progetti realizzati qua e là. “Boschi verticali’’ a forma di palma, melograno e altre piante che sono identitari di un luogo. Un’idea forte per Matera? Perché no. Magari legando materiali come la calcarenite a una forma identitaria:il sole, la gravina, il pipistrello della nota grotta del Ridola, la Balena giuliana o la Croce dei siti rupestri. Visionari? Altrove l’hanno fatto. Qui si tratta di rispettare,aspetto non di poco conto, e ispirarsi alla storia della città.



Nel frattempo il concetto verde, o green se siete innamorati degli anglicismi, di Bosco Verticale potrebbe essere ‘’mutuato’’ per attenuare il forte impatto della tettoia della nuova stazione delle Fal di piazza della Visitazione, nell’ambito del progetto di parco intergenerazionale. Scegliete pure le essenze. Un giardino pensile per ammirare dall’alto la stazione Novecentesca, ancora senza funzioni, e quello che è davanti verso la città vecchia che porta ai rioni Sassi. E dietro la barriera di edifici pubblici (su una parte della facciata del Comune c’è una rampicante? e privati del Direzionale, dove il verde è oltre l’aiuola spartitraffico di via La Malfa, al Parco centrale.



Il futuro ecologico dell’edilizia

E’ una moda? E’ la corsa per un futuro più ecologico? Nel mondo c’è la corsa a chi riesce a costruire palazzi detti “boschi verticali”. In Italia sono famosi i due grattacieli bosco verticale di Milano entrati nella top ten dei più bei grattacieli del mondo. Ma altri sono nati ovunque. Durante il mio ultimo viaggio ne ho potuto ammirare alcuni in Malesia nella capitale, Kuala Lumpur, a Singapore, a Sydney in Australia. Nel mondo fanno tendenza e crescono ovunque . In Cina invece pensando al verde hanno costruito un gruppo di palazzi a forma di foglia, staranno più freschi?



Ma, la novità è che anche nella Capitale europea del 2019 sta per nascere un bellissimo palazzo ricoperto dal verde. Al posto del ex Palace Hotel sta nascendo un fantastico progetto che darà un tocco di modernità futuristica al nostro centro direzionale.



Tutto ruota sul verde sulla ecologia, una rivoluzione culturale che sta cambiando anche il volto della nostra città con il parco di Piazza della Visitazione. Mi piace ricordare gli anni in cui frequentavo l’Istituto Loperfido quando avevo come insegnante di matematica il professor Ricciardi, ingegnere e progettista. Progetto’ dei palazzi a forma di piramide rovesciata seguendo una sua teoria che i raggi del sole non dovevano penetrate direttamente dalle finestre degli appartamenti rendendoli più freschi specie d’estate. Una teoria che cinquant’anni fa era sicuramente avveniristica. Ma ritorniamo ai giorni di oggi e a Matera dove sta per nascere un palazzo con il verde proprio a forma di piramide rovesciata. Sarà sicuramente il ‘verde’ all’occhiello di Matera e perché no del sud Italia?