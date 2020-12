C’è chi chiede balocchi, salute, un viaggio o di cambiar vita, epidemia da covid 19 permettendo, e chi come Antonio Serravezza che si provveda ripristinare la fontana della vila comunale o dell’Unità d’Italia, di via Tommaso Stigliani, e a ripulirla. Lo fa con una letterina al sindaco Domenico Bennardi, che ha raccolto le sollecitazioni venute da altre concittadini. Non sappiamo se il problema potrà essere risolto per Natale. Ma la richiesta va apposta sotto l’albero.

Caro Sindaco,desideravo scriverLe una letterina per gli auguri di Natale ma sono costretto a scriverLe a malincuore una nota di disappunto che raccoglie il malumore dei cittadini che giornalmente si trattengono nella Villa Comunale e dei cittadini che vi transitano.

Non so se Lei da giovane ha avuto il piacere di vivere quel triangolo di verde incastonato nel centro della città o che si sia divertito a giocare intorno alla fontana che, finalmente, è stata restituita alla comunità dopo anni. Purtroppo, non è saputo sapere, la vasca che contiene la fontana non ha avuto fortuna e ogni pochi mesi non regala più quella fresca musica che lo zampillo centrale rilascia e rallegra l’anima di noi tutti. C’è sicuramente una persona responsabile che ogni giorno apre e chiude i cancelli del piccolo parco e non credo che i tecnici del Comune non siano al corrente che la fontana non funziona da tempo e la vasca è diventata un piccolo stagno di acque putride. Veda. Quella fontana, anche se non entra nella Villa Comunale è ben visibile anche dalle strade trafficate che la circondano e non è un bel vedere, passando a piedi o in auto vederla “morta”.

Sono certo che per Natale ci potrà fare un piccolo regalino, specialmente alle persone anziane e ai bambini che ogni giorno si trattengono in quei luoghi.

Faccia in modo che questa volta il ripristino siano eseguito da una azienda competente e responsabile. Grazie e buon Natale.

Foto di Nicola Laricchia.