Caro professor Mininni. Altro che silenzio…su quell’area Legambiente si è fatta sentire,eccome!

Prendetela come vi pare, ma l’intervento del professor Giuseppe Mininni https://giornalemio.it/cultura/binario-unico-sullo-ziggurat-di-matera/ su ferrovia ed edilizia – parlando di fal binario unico e di un complesso innovativo di edilizia mesopotamica continuando a destare riflessioni, precisazioni di diverso tono ed entità. E cosi dopo quelle di Giovanni Caserta, Lorenzo Rota è la volta di Legambiente che si sofferma sulle perplessità con tanto di richiesta di accesso agli atti sul ‘’Piano casa ‘’ nell’area dell’ex laterificio Manicone e Fragasso. Un iter politico amministrativo che abbraccia tre consiliature, altrettanti sindaci fino all’articolo del professor Mininni, che svetta nella classifica dei primi 10 articoli più letti (andata sulla home page) di giornalemio.it. Continuano a leggerlo in tanti. Argomento da campagna elettorale per il sindaco e l’amministrazione che verranno.



LA LETTERA DI LEGAMBIENTE

Abbiamo letto con attenzione l’intervento del professor Mininni, pubblicato su Giornalemio lo scorso 17 febbraio, riguardo al collegamento ferroviario Matera-Bari. In particolare, ci hanno colpito le sue affermazioni su quanto sta accadendo nell’area dell’ex Manicone e Fragasso, attuale piazza Michele Bianco, e sul silenzio della città.

Più di un anno fa, un’orribile “bomba” è esplosa in quel quadrante di cielo nell’indifferenza generale di amministratori, classe politica, associazioni professionali e società civile, tutti rimasti inerti di fronte all’assurdità della demolizione del Palace.

Su questa vicenda, Legambiente non è rimasta indifferente.

Abbiamo esaminato il contesto di quell’area quando l’Hotel Palace era ancora in piedi. Al momento della presentazione del progetto di abbattimento e ricostruzione dell’immobile, abbiamo richiesto l’accesso agli atti e allertato sindaco e consiglieri comunali sui rischi di quell’intervento. In seguito, abbiamo cercato di sensibilizzare l’opinione pubblica attraverso articoli su giornali e web. Abbiamo promosso un’interrogazione in Consiglio comunale, presentata da Pasquale Doria due settimane prima dello scioglimento della consiliatura, e abbiamo chiesto ufficialmente al Commissario prefettizio e al Dirigente del settore urbanistica del Comune di chiarire la conformità dei lavori. In particolare, abbiamo evidenziato che il “Piano Casa” non poteva essere applicato all’area in questione, definita dal Regolamento Urbanistico come “tessuto urbano consolidato e saturo”, in conformità con la legge regionale 25/2012.

La nostra opposizione al “Piano Casa” risale al 2009, con il primo articolo critico sulla legge regionale. Nel 2012, quando la normativa fu modificata e peggiorata, cercammo di convincere il sindaco Adduce e la sua giunta a proteggere i tessuti urbani storicizzati, l’edilizia pubblica e le aree di recente formazione. Tuttavia, l’amministrazione Adduce decise di tutelare solo il centro storico, alcuni quartieri di risanamento nei Sassi e i borghi rurali, trascurando altre zone di rilevanza urbana e ambientale. Una scelta poi confermata dalle amministrazioni De Ruggieri e Bennardi e sancita definitivamente nel 2021 con l’approvazione del Regolamento Urbanistico, votato con 22 favorevoli, 1 contrario (Doria) e 6 astenuti (consiglieri di opposizione). In quell’occasione, il sindaco Bennardi dichiarò in un’intervista televisiva che il nuovo Regolamento avrebbe ridotto l’indice di fabbricabilità.

Eppure, lo stesso Regolamento Urbanistico definisce l’area come “tessuto di impianto unitario completo da mantenere e valorizzare”, utilizzando la stessa espressione dell’art. 7 (Divieti) della legge regionale 25/2012 (Piano Casa).

Vale la pena sottolineare che le amministrazioni Adduce, De Ruggieri e Bennardi avrebbero potuto impedire l’applicazione del cosiddetto “Piano Casa” su quell’area, ma non lo hanno fatto. Lo stesso assessore all’urbanistica della prima giunta Bennardi, ignorando i suggerimenti delle associazioni ambientaliste materane – tra cui Legambiente, Mutamenti a Mezzogiorno e Città Plurale – ha voluto approvare in tutta fretta un Regolamento Urbanistico errato, senza mai accogliere le nostre osservazioni né accettare un confronto.

Per questo motivo, riteniamo che affermare che tutto sia avvenuto nel silenzio delle associazioni non corrisponda al vero, almeno per quanto riguarda Legambiente.

Legambiente Matera