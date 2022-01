A tirarlo fuori due associazioni unite dal giallo oro dell’olio extravergine di oliva e da tutto quanto a scoprire, per i neofiti, o a riscoprire per quanti sono finiti nella dimensione soporifera e virtuale dei social e che hanno perso o dimenticato, effetti pandemici da virus a corona e relative varianti a parte, il gusto per cose, prodotti da assaggiare per il bene del corpo e della mente. Un siglario turistico con il marchio AirBNB e poi il ”La” di un percorso che oltre all’olio toccherà nel corso dell’anno i cicli del grano, della vite, del latte, di frutta e verdura. Si procederà a caval di San Francesco, a piedi, tra tenute, frantoi, caciolai, molini e via elaborando. Cambierete da così a cosi. E poi l’invito di Francesco” Checco” Linzalone e degli amici di Giallo Sassi ,che alla fine dello scorso anno hanno ricordato a cena…gli ultimi sospiri del conte Giovan Carlo Tramontano,sono di quelli da provare e consolidare.Vuoi mettere la frasca di ulivo e un filo d’olio con il buon pane di Matera e dei nostri paesi?



L’ANNUNCIO DEL PROGETTO COMUNE

Siamo felici di annunciare che nel mese di settembre 2021 è stata intrapresa una collaborazione tra Slow Food Matera e la APS Giallo Sassi, entrambe realtà associative impegnate da anni nella valorizzazione del territorio. Tale collaborazione prevede la co-creazione di percorsi esperienziali inerenti il territorio materano mettendo a frutto insieme le due esperienze pregresse. Si è infatti deciso di progettare dei percorsi stagionali, per un target turistico variegato, legati alle tradizioni agro pastorali e culturali di ogni stagione. In particolare il ciclo del grano, dell’olio, della vite ecc. Il primo percorso progettato, chiamato “SLOW FOOD – I Templi dell’Olio – Gli Olivi Patriarchi”, prevede parti esperienziali e laboratoriali e visite, animate da racconti. Nel mese di novembre e dicembre sono stati svolti dei test e la produzione di contenuti multimediali per la promozione.