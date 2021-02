Nessuna sorpresa se gli automobilisti troveranno nel Parco della Murgia materana cancelletti – come quello fotografato a ridosso della Madonna delle Vergini dall’attento osservatore Antonio Serravezza-che impediranno l’accesso alle auto, con sosta obbligata nei pressi e in questo caso nella cava. Si tratta di un completamento di progetti della sentieristica che interesserà anche le strade vicinali che conducono al villaggio Saraceno, alla parte ad alta dell’Acquedotto da via Ginosa, al belvedere di Murgia Timone e altre .” Gli interventi – ha detto il presidente dell’Ente Parco, Michele Lamacchia- rientrano in un Piano di limitazione e chiusura degli accessi alle strade di accesso all’habitat rupestre che va visitato a piedi. Una scelta precisa legata alla sostenibilità e al rispetto dei luoghi’.’ Pazienza e rispetto. Nel parco a piedi.



LA SEGNALAZIONE DI SERRAVEZZA

MURGIA BARRIERE E CANCELLI

Nel silenzio più assoluto e da un giorno all’altro ecco sorgere un cancello. C’è stata una spartizione dei terreni e quindi delimitate le proprietà? Siamo quasi nel periodo della transumanza e cosa succederà? I turisti e i locali che ogni giorno raggiungono la zona della Madonna delle Vergini da oggi si scorderanno di scattare foto o di sedersi in contemplazione alla vista dei rioni Sassi? E’ un mistero, anche perché chi è passato di lì la scorsa settimana e ha notato degli operai che tiravano su le due colonne in tufo che dovevano reggere i cancelli in metallo e interrogati sono rimasti con la bocca cucita.



Questo atteggiamento ha messo in allarme tutti coloro che amano quei luoghi e hanno iniziato a chiedere sul web se qualcuno sapesse qualcosa.

Al momento tutto tace e speriamo che dopo questo articolo qualcuno ‘possa’ rispondere se non è un segreto di Stato. Il Presidente del Parco della Murgia dovrebbe essere a conoscenza di tutto e dovrebbe subito dare una spiegazione in merito. Ancora non hanno compreso che i cittadini materani sono attenti e gelosi del proprio territorio e chiudere una parte di esso è come mutilare la propria identità di popolo della pace e della libertà!

E serve, come accade, anche per altri realtà informare per tempo i cittadini. Basta poco.