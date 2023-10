Camminatori lenti…Venite a Brindisi di Montagna

E’ le giornate Medievali sono lo spunto per fare il primo passo, guardarsi intorno, per un percorso di 50 chilometri, che ha nell’incontro ” Architetura e Patrimoni. Il passato nel presente” il momento di partenza per saperne di più su “Ilcammino del Basento.Un

Si tiene, oggi, sabato28ottobre,coninizioalle15,00,l’incontro“ArchitetturaePatrimoni.Il

passatonelpresente”nellasplendidacornicediLargoMarconiinunaBrindisiMontagnaallestitaa

festaetrasformatainunteatroacieloapertoinoccasionedelleGiornateMedioevali.Siamo

nell’anno1268.CarloId’Angiò,rediSicilia,affidailfeudodiBrindisiaGuidonedeForestaelo

nomina“PrimusdominusBrundisiideMontaneaetAnsiae“.Daquestoeventostoriconasconole

GiornatemedievaliallecortediGuidone,organizzatenell’ultimoweekenddiottobredal1998

dall’amministrazionecomunaleedallaProLoco.Legiornatefannorivivereavisitatorieviandanti

l’atmosferadelMedioevoconcavalieri,menestrelli,nobildonnenelmaestosoCastelloFittipaldiAntinorienelcuoredelpaese,trastradine,vicoliescalinateinuntripudiofestantedimercatini,

rievocazioni,spettacoliedegustazionideisaporitipicidelluogo.

L’appuntamentoèinseritonelcalendariodiincontriconlacollettività“IlcamminodelBasento.Un

percorsopartecipatotramiti,religioneecultura”finanziatodallaRegioneBasilicataconilbando

“PianiIntegratidellaCultura”(PIC)–Anno2022,chevedecoinvolti,oltrecheBrindisiMontagna,

ancheAlbano diLucania,Campomaggiore,Oliveto Lucano (ComuneCapofila)eTrivigno,il

DipartimentodelleCultureEuropeeedelMediterraneo(DiCEM)dell’UniversitàdegliStudidella

BasilicataconsedeaMaterapressoilCampusUniversitarioinViaLaneraelasocietàDigimat

S.p.A.,un’eccellenza lucana nelsettoredellenuovetecnologiedellecomunicazioniedella

informatizzazione.

L’incontroèfinalizzatoafavorireilcoinvolgimentodellecomunitàinunpercorsonaturalistico,

architettonicoeculturalechemetteinretesinergicamenteicomuniLucaniattraversouncammino

fisicorivoltoacamminatori“lenti”dicirca50km inunoscenarioincontaminatocontappeche

colleganoOlivetoLucano,Campomaggiore,AlbanodiLucania,TrivignoeBrindisiMontagna,

assistitoepartecipatoconl’usodell’app“IlcamminodelBasento”.

ParteciperannoilconsigliereregionaleGerardinaSileo,ilsindacodelcomuneospitanteGerardo

Larocca,isindaciBrunoSantamariaAlbanodiLucania,NicolaBlasidiCampomaggiore,Nicola

TerranovadiOlivetoLucanoeMarcoGuarinidiTrivigno.

L’appuntamentoèorganizzatodall’UniversitàdegliStudidellaBasilicataesaràmoderatoda

Graziella Bernardo delDiCEM– responsabile scientifico delprogetto – con gliinterventi

accademicidiAntonellaGuida–VicedirettoredelDiCEM eCoordinatoredelDottoratodiRicerca

CitiesandLandscapes,MariavaleriaMininni–CoordinatoredelCorsodiStudiinArchitettura

(LaureaMagistrale)diMateraeSandraFerracuti–antropologaculturaledelDiCEM.Parteciperà

all’incontro anche Angelo Donvito,presidente della Digimat,che presenterà glistrumenti

tecnologicisviluppatipermetterevirtualmenteinreteicomunide“IlCamminodelBasento