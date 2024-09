Camminate con noi… Dal Castello alle vie dell’Acqua

Il fine settimana a Matera promette bene e quelli della Pro Loco della città di Matera “tra storia cultura e tradizioni” si preparano per ”Matera sotto sopra” per una scarpinata interessante, lungo i percorsi delle vie dell’acque nell’ambito dei ” Cammini europei”. Il presidente Giuseppe Cotugno con la puntualità di un orologio materano indica in una breve nota come fare, dove ritrovarsi e cosa indossare per quella giornata. Naturalmente portatevi una borraccia d’acqua(niente plastica) o se vi va cercate la prima fontana in ghisa tra le piazzette degli antichi rioni di tufo.



*PRENOTATEVI SUBITO POSTI LIMITATI !* via whatsApps ai numeri 328 9333548 (Giuseppe), 345 7731038 (Martina) e 333 3560910 (Angelo) (SCRIVENDO NOME E COGNOME DEI PARTECIPANTI ED UN NUMERO DI CELLULARE DI RIFERIMENTO)

*ABBIAMO ORGANIZZATO UN ALTRA PASSEGGIATA CULTURAL – EMOZIONALE, A SORPRESA *IN COLLABORAZIONE CON COMUNE DI MATERA NELL’AMBITO DEI CAMMINI EUROPEI* CHE PER LA PRIMA VOLTA SI TERRANO A MATERA IL 28 e 29 SETTEMBRE

Con agli amici dell’associazione Terre divine APS, che collabora al progetto ,*MATERA SOTTOSOPRA*- la Memoria dell’acqua, entreremo in contatto con l’ancestrale realtà di una Matera sconosciuta a tanti che ci consentirà di vivere e sentire il profumo del passato che dal sottosuolo emerge in superficie con tutta la sua portata narrativa.

*il PROGRAMMA

*Ore 10.00*: Raduno presso il Castello Tramontano e registrazione.

Ore 10.15: Inizio della Passeggiata guidati da Angelo Fontana (studioso della storia locale) in compagnia di Martina Tinella presidente di “Terre Divine APS” e del dott. Giuseppe Cotugno presidente della “Pro Loco della Città di Matera APS -ETS”).

Durata circa 2,5 h. – I partecipanti sono coperti da polizza assicurativa.

*Si consiglia: abbigliamento idoneo, scarpe basse comode con suola di gomma antiscivolo, acqua a sufficienza*, macchina fotografica.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’escursione sarà posticipata a data da destinarsi.

*Contributo di partecipazione: € 3,00 (compreso i minori)*. *PASSA PAROLA*