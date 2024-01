Cai – sezione di Matera “Falco Naumanni”, ecco le attività in programma nel 2024

Domani, sabato 20 Gennaio alle 16.30, nell’Open Space APT del Palazzo dell’Annunziata, la Sezione Cai Matera “Falco Naumanni” presenterà il calendario delle attività in programma nel 2024. “Ospite della serata -si legge in una nota- sarà Pasquale Larocca, maestro di sci di Terranova del Pollino e volontario del Soccorso Alpino, che a quarant’anni, pur non essendo un atleta professionista, ha vinto gare internazionali estreme di ultramaratona come la Rovaniemi 150 in Finlandia, la Iditarod 170 Alaska e ancora la Rovaniemi 300. Ci racconterà come ha affrontato e superato queste avvincenti ma anche rischiose sfide. Il presidente della Sezione Cai Matera Donato Casamassima, introdurrà l’incontro per tracciare un bilancio dell’anno da poco trascorso e illustrare il calendario delle escursioni e delle altre attività in programma per il nuovo anno. Come sempre, ci saranno escursioni a piedi e in bici, in tutte le stagioni e “per tutte le gambe”, da quelle più facili e accessibili a tutti, a quelle più impegnative per cui sono richiesti preparazione e allenamento. In totale ci saranno 53 appuntamenti a piedi (tra escursioni, cammini, weekend e settimane), 9 sulle due ruote e 6 uscite di montagnaterapia. Sono ben 52 i soci volontari impegnati in tutti questi appuntamenti.”

“Val la pena di sottolineare”, dichiara Casamassima, “che tutto ciò che l’associazione organizza e realizza è frutto esclusivamente dell’impegno gratuito da loro offerto, a cui va la mia personale gratitudine”. “Oltre a intensificare gli scambi con le altre sezioni Cai non solo lucane (sono in programma 10 intersezionali di cui una dedicata al cicloescursionismo)”, aggiunge il presidente, “abbiamo cominciato a occuparci di sentieristica, avviando alcuni progetti sul territorio con diversi soggetti pubblici, Regione Basilicata, Unibas, Comune di Irsina, Ente Parco della Murgia Materana per la individuazione e segnatura di sentieri”. Infatti, nel nuovo calendario delle attività sono previste diverse giornate dedicate alla manutenzione dei sentieri. Altro nuovo settore – avviato lo scorso anno con risultati più che soddisfacenti – che vedrà impegnati i soci volontari della sezione Cai materana è la montagnaterapia, che prevede uscite con persone fragili dopo averle adeguatamente preparate e per le quali è stata stipula una convenzione con l’A.Ma.Sa.M – Associazione Materana per la Salute Mentale, con cui la sezione Cai ha già collaborato nel 2023.”

Sezione di MATERA “Falco Naumanni”

CALENDARIO ATTIVITÀ

ESCURSIONI A PIEDI

GENNAIO

Domenica 21 – Dal centro storico di Matera al Parco della Murgia Materana (c.da Ofra e Grotta dei Pipistrelli)

Domenica 21 – MANUTENZIONE SENTIERI

Domenica 28 – Rotondella, Gole di Candela

FEBBRAIO

Sabato 10 / Martedì 13 – Capracotta, carnevale sulla neve

Domenica 11 – Parco Dolomiti Lucane – Monte Croccia

Domenica 18 – Riserva naturale di Stornara, tra i fiumi Lato e Pino di Lenne

Sabato 24 / Domenica 25 – Parco del Pollino – Terranova, trekking sulla neve

Domenica 25 – Terre delle gravine, scrigni di biodiversità: gli eremi di Pulsano (intersezionale con Foggia)

MARZO

Domenica 3 – da Pianelle all’Abbazia di Montescaglioso

Domenica 10 – Terre delle gravine, scrigni di biodiversità: Gravina di Matera (intersezionale con Bari)

Domenica 17 – da Sant’Antonio Abate al Bosco Coste di Grottole

Domenica 17 – MANUTENZIONE SENTIERI

Domenica 22 – Giornata mondiale dell’acqua

Domenica 24 – Parco dell’Alta Murgia – il Pulicchio di Gravina

APRILE

Domenica 7 – Parco Gallipoli Cognato – il Bosco di Montepiano

Domenica 7 – Sentiero Italia CAI – tappa R10, da Castel del Monte a Spinazzola

Domenica 14 – Carbone, Valle del Serrapotamo

Domenica 21 – Balvano, le ferrovie dimenticate

Domenica 21 – da Stigliano a Cirigliano

Domenica 21 – MANUTENZIONE SENTIERI

Giovedì 25 Aprile / Giovedì 2 Maggio – Parco del Cilento – Cammino di San Nilo

Domenica 28 – I calanchi di Pomarico

MAGGIO

Domenica 1 – Tricarico, contrada Mantenera

Sabato 4 / Domenica 5 – Parco del Cilento – Capaccio-Paestum, tra storia e natura

Venerdì 10 / Domenica 12 – il Cammino Jonico, da Nova Siri a Castellaneta Marina

Domenica 12 – Parco del Pollino – la Falconara (intersezionale con Lagonegro)

Domenica 19 – Parco del Pollino – la Fagosa, da Colle Marcione ai Piani del Pollino

Domenica 19 – da Ginosa Marina a Castellaneta Marina

Sabato 25 / Domenica 26 – Parco del Pollino – l’Orsomarso, Castel Brancato e Monte Palanuda

GIUGNO

Domenica 2 – Parco del Pollino – dal Rifugio Acquafredda ad Acquatremola

Sabato 8 / Domenica 9 – Parco del Cilento – Grotte di Castelcivita, Cascate dell’Auso, Grotta santuario di San Michele Arcangelo, Monte Panormo

Domenica 9 – Parco del Pollino – da Colle Impiso a Serra delle Ciavole

Domenica 16 – MANUTENZIONE SENTIERI

Domenica 16 – Parco del Pollino – il Monte Alpi e il pesce fossile

Domenica 23 – Parco Gallipoli Cognato – da Accettura a Tempa Cortaglia

Venerdì 28 / domenica 30 – Parco dell’Aspromonte (intersezionale con Aspromonte e Linguaglossa)

LUGLIO

Domenica 7 – Parco del Pollino – Castelsaraceno, Bosco Favino e Monte Santacroce

Sabato 13 / Domenica 20 – Settimana Verde in Friuli

Sabato 20 / Lunedì 29 – la Valsesia

Domenica 28 – Parco del Pollino – Serra Dolcedorme

AGOSTO

Domenica 25 – Parco del Pollino – Monte Pollino

SETTEMBRE

Domenica 1 – MANUTENZIONE SENTIERI

Domenica 8 – Parco del Pollino – dalla Catusa a Lago Pesce

Sabato 14 – Roccanova, cantine e lavatoi (intersezionale con Lagonegro)

Sabato 14 / Domenica 15 – Parco Monti Picentini – sentiero Cascate Calabritto, Cascate Bard’natore e Madonna del Fiume – Grotte dei briganti

Sabato 21 / Domenica 22 – Parco del Pollino – l’Orsomarso, la Montea (intersezionale con Castrovillari)

Domenica 29 – Riserva Torre Guaceto, alla scoperta dei paesaggi della riserva

OTTOBRE

Domenica 6 – camminare è meditare

Domenica 6 – Parco dell’Appennino Lucano – Monte Arioso e Bosco della Costara lungo il Sentiero Frassati

Domenica 13 – Parco del Pollino – Monte la Spina e Castelluccio Superiore (intersezionale con Lagonegro)

Domenica 13 – MANUTENZIONE SENTIERI

Domenica 20 – Parco dell’Appennino Lucano – da Acqua dell’Abete a Sorgente Romanelli

Domenica 27 – Parco Gallipoli Cognato – anello del Monte Malerba

NOVEMBRE

Domenica 1 – Parco del Vulture (intersezionale con Melfi)

Domenica 3 – Parco Dolomiti Lucane – i colori dell’autunno

Domenica 10 – Terre delle Gravine, scrigno di biodiversità: Gravina di Castellaneta (intersezionale con Gioia del Colle)

Domenica 24 – Parco dell’Appennino Lucano – il Bosco della Costara

Domenica 24 – un paese da scoprire

Domenica 24 – MANUTENZIONE SENTIERI

DICEMBRE

Domenica 1 – Terre delle Gravine, scrigno di biodiversità: Gravina di Grottaglie (intersezionale con Grottaglie)

Domenica 14 – assemblea dei soci e cena sociale

CICLO-ESCURSIONI

Domenica 24 Marzo – dalle cave di bauxite di Poggiorsini a Castel del Monte

Domenica 14 Aprile – da Craco Peschiera alla Rabatana di Tursi

Domenica 26 Maggio – Gravina Dolcecanto, la via dei Piloni

Sabato 1 / Mercoledì 5 Giugno – la Via Vandelli, da Modena a Massa

Domenica 23 Giugno – le vie del petrolio, da Corleto Perticara a Gorgoglione

Sabato 31 / Domenica 1° Settembre – Napoli e il Vesuvio

Domenica 7 Settembre – lungo la Via Appia, da Matera a Taranto

Domenica 6 Ottobre – da Banzi al Lago Fontelusio di Palazzo San Gervasio

Lunedì 14 / Domenica 20 Novembre – dintorni di Matera (intersezionale con Verona)

MONTAGNATERAPIA

Marzo – la Diga di San Giuliano e CRAS

Aprile – Policoro

Maggio – Foresta Mercadante

Settembre – Fontana delle Brecce

Ottobre – Difesa San Biagio

Novembre – Madonna della Porticella