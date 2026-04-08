BuonTurismo? Ad Altamura con il Vagabondo dall’11 al 14 aprile

Escursioni, a passo lento, naturalmente, laboratori di scrittura,fotografia, teatro alla scoperta del territorio in quattro tappe, o appuntamenti, se preferite



🔸Sabato 11 aprile

🕖Alle 19:00

📍Agorateca, Biblioteca di Comunità

🎭Siamo emozionati di ospitare “La terra delle arance. Canti, cunti e lotte”, lo spettacolo teatrale con cui TeatroPAT Puppets and Actors Theater, uno dei nostri partner storici, ritorna in scena con una storia lunga quanto il tempo.

Con Marco Bileddo (testo, drammaturgia e voce) e Mariapia Gnurlantino (voce e chitarra) e le lontane voci di Rosa Balistreri, Ignazio Buttitta, Peppino Impastato, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino.

Fatti, parole e musica di uomini e donne che hanno lottato e lottano per la #libertà!

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🔸Domenica 12 aprile

🌿Alla scoperta del territorio. Escursione a Lama Viola e il Graviglione e degustazione finale presso Masseria Scalera.

Domenica mattina faremo insieme un tratto del Cammino Materano, percorrendo parte della Via Peuceta. Ci aspetta poi una meritata sosta rigenerante con una degustazione presso Masseria Scalera.

🚶L’escursione è curata da Omìni di Pietra e saremo accompagnati da una guida ambientale escursionistica #AIGAE.

Info tecniche e su come partecipare Prenotazione obbligatoria

Contributo:5€

Email: info@ilvagabondo.org

Whatsapp: 320 689 9346 Qui il programma completo 👇 NStories 26 – Aprile

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Vi aspettiamo!!