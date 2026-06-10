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Buone pratiche. Spazzatrice in azione. Ma quanta maleducazione

Franco Martina
Di Franco Martina

Gli interventi si fanno con il lavaggio di strade e piazze del centro, come dimostra la foto scattata nella mattinata del 9 giugno in via Ridola e piazza Pascoli a Matera. La spazzatrice della Cosp Tecno service ha lavato con detergenti e spazzato in un lungo e in largo, dove si era formata una patina scura sedimentata da resti di cibi di vario tipo, deiezioni di Fido e via elencando. I contenitori dei rifiuti vengono svuotati periodicamente, vista la presenza turistica, ma la maleducazione continua a imperare. Occorrono, e lo ripeteremo fino alla noia, campagne di sensibilizzazione ”visibili” , in strada (cartelli e similari) che invitino in lingua italiana e straniera ad avere rispetto per la Città dei Sassi ”bene dell’Umanità”. Decoro e rispetto, ricordiamo, devono essere tanta parte dell’offerta turistica materana.

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