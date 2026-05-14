Buone pratiche. Emanuele ripulisce dalle erbacce piazza Marconi

Nel quartiere Piccianello, a Matera, dove sono in corso interventi del bando periferia avviati dall’Amministrazione comunale, l’hanno ribattezzata piazza ”Margherita” per quella specie di piante, chiazzate qua e la da papaveri ed ”erbacce” spuntate nel corso dei mesi, grazie alle abbondanti piogge dei mesi scorsi. Una immagine bucolica da vegetazione spontanee che ha modificato l’immagine iniziale di piazza Marconi del gennaio scorso, . E così un residente della zona, il signor Emanuele, pensionato, amante del verde curato e con tempo a disposizione ha deciso di rimuovere le erbacce.”E’ il mio contributo per il quartiere, per Matera, per la cura del verde e dell’arredo urbano- dice il signor Emanuele. E spero che qualcuno possa seguire il mio esempio. E’ un bene comune che va curato e rispettato”. Buone pratiche da imitare. Basta poco…



