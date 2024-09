Buone pratiche. Divieti per cani e bici nei giardini pubblici. Ora la vigilanza

Ne abbiamo parlato in altri servizi e sollecitato il provvedimento anche durante le conferenze stampa in Municipio, in relazione alla necessità di curare il decoro di strade, piazze, giardini pubblici ”segnate” dal comportamento di una ”minoranza” di maleducati che non raccoglie le deiezioni di Fido. L’amministrazione comunale ha provveduto, e non possiamo che apprezzare il provvedimento, alla installazione di cartelli nei giardini pubblici. Abbiamo fotografato quelli di via Marconi, a ridosso dello stadio ”XXI Settembre-Franco Salerno” e della villa Comunale di via ” Tommaso Stigliani’ . Avvisi e divieti eloquenti che riguardano il divieto di accesso a veicoli a motore e no (come biciclette e monopattini) e i possessori di cani , invitati a dotarsi di quanto occorre per raccogliere le deiezioni canine e del contenitore per diluire le urine. E poi l’obbligo del guinzaglio. ”I trasgressori -avvisa il cartello- saranno puniti ai sensi dei vigenti regolamenti’. Bene. E qui ci attendiamo, in attesa che venga espletato l’avviso per il reclutamento degli ispettori volontari ambientali, che ci sia la vigilanza ”appena possibile” della polizia locale.



A seguire la nota ufficiale del Comune: “Nuova cartellonistica nei parchi urbani di Matera”

“L’Amministrazione comunale sta installando una nuova cartellonistica nei principali parchi urbani, per sensibilizzare i cittadini utenti al rispetto delle norme igieniche, nello sguinzagliamento dei cani e per la tutela del verde. I parchi che saranno dotati della nuova cartellonistica, in parte già installata, sono: villa comunale “Unità d’Italia”, parco “Vezzoso” e Lanera; area giochi di via Sallustio, parchi: “Macamarda” (compresa area cani), “IV Evangelisti” (compresa area cani), “IV Novembre” (compresa area cani), villa di via Marconi, parchetto via Cappuccini e piazzetta “Cav. Nuzzaci”. «È un appello alla civiltà e al rispetto dell’ambiente -spiega Amenta- che servirà a sensibilizzare tutti i cittadini verso la necessaria tutela dei nostri parchi urbani, troppo spesso preda di vandalismi. Importante è anche l’attenzione con i nostri amici a quattro zampe, a cui in molti casi sono destinate aree idonee e interdette altre zone, per consentire la civile convivenza con i tanti bambini che frequentano i parchi».

Matera, 26 settembre 2024