Buone pratiche di decoro…a Ferrandina

Il cartello c’è e in bella vista all’ingresso della villa comunale di Ferrandina . E per far rispettare quel divieto c’è la Polizia Municipale, accanto all’appello al buon senso a rispettare quello e altri luoghi di incontro. Una misura lungimirante contro quella sparuta pattuglia di maleducati, che non provvede a raccogliere gli escrementi di Fido o non fa attenzione se urina su monumenti, a ridosso di panchine o giochi. Nei pressi , in piazzetta, c’è anche il cassonetto per raccogliere le ”deiezioni” con l’adesivo del cagnetto Luisito che ama il pulito… Attendiamo che anche a Matera si faccia altrettanto e con il supporto una campagna di informazione e sensibilizzazione, condotta sul campo da Amministrazione comunale, con l’apporto di associazioni, ordine veterinari e quanti possono contribuire a raggiungere questo risultato. Del resto una città turistica deve curare periodicamente il decoro, educando a stili di vita corretti e sanzionando, dove occorre, quanti sono restii a rispettare le esigenze di fido e quelle della immagine di Matera. Ne abbiamo parlato in altri servizi. Finora non si è mosso nulla. Attendiamo la ripresa…