Buone pratiche. A Potenza vietato consentire ai cani di urinare davanti a portoni e negozi

Una misura di buon senso e di rispetto del decoro urbano gia attuata in molte città e che in Basilicata ha trovato attuazione a Potenza, con una ordinanza del sindaco Mario Guarente (Lega)che obbliga i proprietari di cani a provvedere alla ”diluizione” delle urine o deiezioni liquide. Previste sanzioni e, naturalmente controlli. Del resto le proteste di cittadini con inviti al buon senso,e con tanto di cartelli affissi davanti a portoni, vetrine di negozi, non sempre sono stati rispettati. E allora ecco l’ordinanza. Attendiamo che si muova qualcosa, anche a Matera,città turistica,che non ha mai affrontato il problema, come ribadito in più occasioni, con campagne di sensibilizzazione e, naturalmente controlli che continuano a non esserci, nemmeno nei giardini pubblici. Vecchia storia e con tante responsabilità e irresponsabilità che vanno affrontate contro quel limitato numero di maleducati, che tira dritto sporcando, sapendo di non essere perseguito.



Dal sito web del Comune di Potenza:

Ordinanza sindacale di obbligo di condotta per i proprietari e/o conduttori di cani per la diluizione e ripulitura delle deiezioni liquide

30.6.2023 – ore 13,55: Il Sindaco di Potenza Mario Guarente, con l’ordinanza numero 34/2023, ha disposto che, dall’1 luglio 2023, le persone incaricate della custodia e/o conduzione del cane, oltre a disporre delle idonee attrezzature per la raccolta delle deiezioni, provvedano a:

-munirsi, durante l’accompagnamento dei cani, di apposite bottigliette, spruzzatori o altri contenitori d’acqua da versare all’occorrenza, senza aggiunta di sostanze chimiche o di detergenti;

-riversare una congrua quantità d’acqua in corrispondenza del punto interessato dalle deiezioni liquide prodotte dai cani, ai fini della loro diluizione e della ripulitura delle superfici interessate, su tutte le aree urbane pubbliche o a uso pubblico e relativi manufatti e sulle aree private che si affacciano su aree pubbliche o a uso pubblico, nonché sui mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via.

Lo stesso provvedimento prevede il divieto assoluto di consentire ai cani di urinare a ridosso dei portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni e negozi, vetrine.

L’ordinanza non trova applicazione nei confronti dei soggetti non vedenti condotti da cani guida o persone affette da disabilità in compagnia dei propri cani, nonché nei confronti delle unità cinofile delle Forze di Polizia e Protezione Civile nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni. Il personale di vigilanza del Comando di Polizia Locale è incaricato del controllo dell’osservanza e dell’esecuzione del presente provvedimento. Per gli inadempienti è stabilita una sanzione pecuniaria che va da 25 a 500 euro, in base all’Art. 27 del Regolamento per il benessere animale e la lotta al randagismo, in riferimento all’art.7 bis del dlgs. n.267/00, fatte salve le eventuali azioni penali e risarcitorie per i danni cagionati. Nelle premesse dell’ordinanza viene evidenziato come “sempre più frequentemente vengono segnalati disagi derivanti dalle deiezioni, anche liquide, di cani a ridosso di edifici, strade pubbliche, marciapiedi, passaggi, aree e giardini pubblici della Città. Tali comportamenti determinano una condizione di estremo disagio della popolazione, atteso che, oltre a pregiudicare il pubblico decoro e a deturpare muri, angoli degli stabili e marciapiedi e a rilasciare sgradevoli odori persistenti per le strade, in particolar modo nei periodi estivi e di scarse precipitazioni, possono anche essere causa di potenziali pericoli di natura igienico sanitaria.



I luoghi e i beni pubblici rappresentano un bene comune che deve essere rispettato e tutelato da tutti. Il proprietario e/o conduttore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale. Il deturpamento e l’imbrattamento delle cose altrui mobili o immobili è comportamento sanzionato anche al livello penale. La diluizione e ripulitura delle deiezioni degli animali consentono di limitare significativamente le problematiche sopra esposte, oltre che a rispondere a elementari regole di civile convivenza, senza che in alcun modo risulti pregiudicato o reso oneroso il pieno esplicarsi del rapporto dei proprietari con gli animali d’affezione”. L’ordinanza richiama anche l’art. 22 del Regolamento per il benessere animale e la lotta al randagismo, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 108 del 5 novembre 2013, che, tra l’altro, stabilisce che “gli accompagnatori dei cani debbono essere sempre muniti di palette ecologiche o attrezzatura per l’immediata asportazione delle deiezioni. (…) Fermo restando l’obbligo di cui al punto precedente, per i bisogni fisiologici dei cani occorre condurli possibilmente su terreno vegetale e in zone non pavimentate, evitando di interessare marciapiedi, piazze pedonali, aree per il gioco dei bambini e aiuole di verde attrezzato”.