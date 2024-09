Buona educazione, ricicla il ”mizzone”

Quello della foto è un ecoraccoglitore che abbiamo notato all’ingresso della stazione ferroviaria di Bari e ci ha colpito per praticità e per il messaggio-invito a rispettare il decoro urbano e di ”riuso”, rivolto ai fumatori, gran parte dei quali è solito abbandonare cicche di sigarette, sigari, oltre ai pacchetti un po’ ovunque. Il raccoglitore di mozziconi, o di ”mizzoni” come si dice dalle nostre parti, reca l’invito ” Gettalo qui ! I mozziconi che depositi qui verranno riciclati , diventeranno nuovi oggetti”. L’iniziativa, denominata ” Spegni Sostenibile” è stata realizzata da Trenitalia con il progetto Grandi stazioni Rail , gruppo ferrovie dello Stato in collaborazione con Dussmann. Interessante e potrebbe essere adottata anche a Matera dove i segni ”indecorosi” sono un po’ ovunque, accanto alla questione mai affrontata – è un dato di fatto- sulla omessa vigilanza delle deiezioni canine in strade e giardini. Opera di pochi maleducati, ma il problema resta. Attendiamo il bando per gli ispettori volontari ambientali, che dovranno affiancare la polizia locale… Naturalmente,in entrambi i casi, servono campagne di sensibilizzazione e quando è necessario sanzioni. Si fa prima a tenere pulito… come ripetono gli appelli al buon senso.