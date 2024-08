Buon viaggio tartarughe

Hanno lasciato il centro recupero dell’oasi wwf Policoro dopo essere state rimesse in sesto e ora hanno guadagnato il largo verso una nuova vita e per crearne di nuove, magari dopo aver depositato delle uova sul litorarel jonico. Si tratta di due esemplari di Caretta Caretta, segno di vitalità della nostra natura e delle nostre coste. Buon viaggio….

LIBERATI IN NATURA DUE INDIVIDUI DI CARETTA CARETTA CURATI PRESSO IL CENTRO RECUPERO DELL’OASI WWF POLICORO.

SABATO 24 AGOSTO LIBERAZIONE DI “NEREIDE” PRESSO CENTRO WWF

In data 22 Agosto 2024, il personale del CRTM Centro Recupero Tartarughe Marine dell’Oasi WWF Policoro ha liberato due individui di tartaruga marina Caretta caretta, curati nelle settimane precedenti all’interno del Centro recupero dell’Oasi.

Mariangela liberata presso la spiaggia antistante il Centro WWF, mentre Ester è tornata in mare nell’area antistante il porto di Taranto.

Mariangela, femmina adulta di 70.3 cm di carapace e 40 kg, era stata ritrovata nelle acque del Mar Grande di Taranto, grazie all’intervento tempestivo della Jonian Dolphin Conservation, Associazione Tarantina di ricerca per la salvaguardia dei Cetacei nel Golfo di Taranto e partner storico dell’Oasi all’interno del Progetto Tartarughe marine WWF Italia – MASE.

La Tartaruga presentava leggere problematiche respiratorie, prontamente risolte presso la fase di recupero al CRTM, tramite un ciclo di terapia antibiotica.

Tra la meraviglia e lo stupore delle tantissime persone presenti durante l’evento, Mariangela ha riacquistato la libertà partendo proprio dalla spiaggia antistante il centro visite dell’Oasi

Ester invece, è una giovanissima Caretta caretta di età stimata tra 1 e 3 anni, ritrovata nelle acque del Mar Piccolo di Taranto grazie al pronto intervento del WWF Taranto, partner territoriale e strategico per il perseguimento degli obiettivi di progetto, su segnalazione di un cittadino che aveva notato la Tartaruga marina in difficoltà con linea di galleggiamento anomala.

A differenza di Mariangela, Ester presentava un trauma contusivo al capo che, presumibilmente, si può ricondurre ad una accidentale collisione con natante e non con attività umane come la pesca, tra le cause principali della loro mortalità.

Dopo un periodo abbastanza lungo di cura e riabilitazione legato alla lenta crescita dei tessuti dermici ed epidermici, anche Ester è stata reintrodotta in natura in mare aperto, durante una coordinata uscita in catamarano proprio con i colleghi della Jonian Dolphin Conservation.

Il lavoro del CRTM continua incessante e infatti si ha il piacere di comunicare che domani, 24 Agosto 2024, avverrà la terza liberazione coordinata dal Centro WWF.

Nereide, altre Caretta caretta, chiamata come la Cooperativa di piccola pesca artigianale di Policoro con cui collaboriamo, tornerà a casa sempre partendo dalla spiaggia antistante il Centro visite del WWF di Policoro alle ore 19.00.

Insistiamo nel sottolineare la forza e l’importanza del network che il WWF di Policoro ha creato negli anni intorno al Progetto Tartarughe, rete imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi di Conservazione del Golfo di Taranto.

Grazie anche a tutti gli organi di stampa e le redazioni giornalistiche per la corretta ed efficace informazione e sensibilizzazione pubblica.

Policoro, 23 agosto 2024

Il Responsabile dell’Oasi WWF Policoro Antonio Colucci

Il Responsabile Scientifico del CRTM WWF Policoro Gianluca Cirelli

