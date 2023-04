Buon compleanno al Cea. Con impegno(che continui) e amore per il Parco della Murgia

Se non fosse stato per l’ottima memoria di Paolo Montagna, tra le tante note di politica, cultura e del 1 maggio, avremmo commentato domani(forse) i 20 anni del Centro di educazione ambientale che opera nel parco della Murgia Materana o delle ‘’chiese rupestri’’ come amava dire un appassionato come il compianto Mario Tommaselli. Sembra ieri, a leggere le riflessioni di Paolo, con quella vallonea donata dall’Università di Lecce che è oggi è un frondoso albero per la sosta dei visitatori. Da iazzo Gattini e da masseria Radogna, doveroso ricordarlo, sono passati in tanti, soprattutto bambini delle scuole di ogni ordine e grado. I piccoli, in particolare, , che hanno frequentato i laboratori del Cea – e abbiamo potuto constatarlo di persona- hanno seguito in silenzio e con tanto impegno storie, tecniche, appressi nell’aula dello iazzo o nei percorsi alla scoperta di flora, fauna, tratturi, masserie, chiese rupestri. E la stessa soddisfazione è venuta dai visitatori, italiani e stranieri, per quell’oasi di pace e di competenze che resterà nel cuore di tanti. Da parte nostra l’augurio che l’esperienza del Cea possa continuare con quanti ci hanno lavorato e sperano di continuare a farlo, quando sarò espletato un bando di gestione atteso da tempo…Un auspicio condiviso,immaginiamo, anche da quel piccolo rapace ‘’il falco grillaio’’ (u’ str’scign in dialetto materano) che è simbolo di continuità della vita del Parco.



Il 30 aprile di 20 anni fa nasceva il CEA.

Sembra strano, ma non abbiamo immagini di quella che fu una giornata talmente piena e bella, da non aver avuto neanche il tempo di scattare una foto. Non abbiamo foto neanche della minuscola vallonea donata dall’Università di Lecce, piantata a Masseria Radogna e benedetta da don Mimí.

Era il coronamento di un sogno, a lungo coltivato con tanto impegno, con tanti amici nel circolo Legambiente di Matera e allo stesso tempo l’inizio di una sfida per valorizzare un luogo. L’idea era trasformare in lavoro un interesse culturale dando forma ad un’impresa in grado di autosostenersi attraverso l’integrazione di servizi culturali e didattici con quelli per il turismo sostenibile.

A quel tempo il progetto appariva ai più un’utopia, un salto nel vuoto, e invece ti volti indietro e osservi la strada percorsa, pensando che avrebbe potuto essere piú lunga e bella, se meno irta di ostacoli.

Ma lo sappiamo, con i “se” e con i “ma”, non si fa la storia.

Cimentarsi nella gestione di un bene pubblico, se da un lato é una grande opportunità, dall’altro comporta necessariamente la gestione di numerose problematiche direttamente o indirettamente legate al compito stesso, in grado di condizionare ogni progetto di impresa.

In definitiva al netto di queste considerazioni, emerge un sentimento misto: da un lato la PREOCCUPAZIONE per gli scenari futuri all’orizzonte, e allo stesso tempo SERENITÀ, per aver percorso questa strada con senso di responsabilità e a testa alta. La piccola vallonea è oggi un albero magico che offre riparo ai visitatori come i piccoli cantori della scuola del borgo La Martella.

Auguri a lei, auguri al CEA e auguri al Parco.