Pedalata dietro pedalata il cittadino materano Francesco Morelli ha mappato le zone di Torre Spagnola, Jesce e Venusio ritenute idonee dal Piano della Sogin a ospitare il sito unico nazionale di rifiuti radioattivi, e fotografato l’area ‘denuclearizzata’ contrassegnata da cartelli intorno a Matera e sul versante prossimo alla provincia di Bari. Furono installati dopo la marcia dei 100.000 di Scanzano Jonico,a seguito di una protesta durata 14 giorni contro il progetto di sito unico nucleare. Testimonianze, come ci segnala il ”pirata” Antonio Serravezza, che portato ad approfondire l’argomento e del quale si deve tener conto.



IL REPORTAGE

Com’è uscita la notizia ufficiale dei siti nazionali per lo stoccaggio di materiali radioattivi si è creato’ un grande e deciso movimento di materani e lucani che si stanno organizzando per creare sottoscrizioni e per cercare di organizzare proteste di piazza (vietate al momento per il Covid). L’assurdo dell’assurdo, il bravissimo e attento cittadino materano Francesco Morelli, che ogni giorno pubblica sulla pagina Facebook di Sei di Matera se… le discariche abusive in lungo e in largo intorno alla nostra città, ieri ha cavalcato la sua carissima bicicletta e munito di mappe Google Map è andato ad individuare i punti precisi dove dovrebbero essere creati i depositi di scorie nucleari nazionali.



Stiamo parlando di zone a pochi chilometri dall’abitato di Matera e precisamente di Torre Spagnola, Venusio, Iesce. Cosa ha scoperto Francesco? La zona è ben evidenziata con cartelli stradali ben visibili con scritto: Provincia di Matera – L.R. n.31 del 21-11-2003 “ TERRITORIO REGIONALE DENUCLEARIZZATO” Presidente della Provincia prot. 29365 del 25-11-2003.



Chi ha fatto il piano nazionale dei siti di stoccaggio dei materiali nucleari ha consultato la Amministrazioni Regionale della Basilicata? E’ a conoscenza di queste zone già delimitate dalla Legge Regionale indicata sulla tabella stradale?



Spero tanto che l’attuale Presidente della Provincia di Matera rispolveri ciò che è stato deliberato con prot.29365 del 25-11-2003 e si faccia valere in difesa del nostro territorio. Oggi, il nostro nuovo Sindaco, ha seguito una troupe di Rai 2 sui luoghi su descritti e seguiremo l’evoluzione dei fatti.