Pinze, contenitori vuoti per l’acqua da riempire con i mozziconi, cicche e incarti di sigarette disseminati un po’ ovunque. Al parco papa Giovanni Paolo II, noto nella tradizione materana come il ”boschetto” di via Lucana, ma anche nella centrale piazza Vittorio Veneto. I cinquanta e passa volontari dell’associazione Plastic free – e con loro la dinamica assessora comunale all’ambiente Lucia Summa- ce l’hanno messa tutta, nella mattinata di domenica 6 giugno, per invitare quanti ancora non l’abbiano capita a mutare abitudini nel rispettare l’ambiente.



Mozziconi e pacchetti di sigarette, sigari, involucri per cartine e tabacco, vanno conferiti negli appositi contenitori e nella filiera della differenziata. E allora serve cambiare, #cambiagesto. I tabaccai per l’occasione hanno ricevuto dei posacenere da asporto, sponsorizzati da una marca di tabacchi lavorati esteri, sensibile a una campagna di educazione ambientale.

Smettere di fumare? Le campagne di sensibilizzazione sui pacchetti di sigarette, sigari e tabacchi ci sono. E ognuno decide di comportarsi come gli pare. Nel frattempo niente mozziconi in strada, sui marciapiedi e nei prati. L’iniziativa #cambiagesto, ricordiamo, rientrava nella settimana verde europea sostenuta da associazioni e dal Comune di Matera. Da ripetere. Pollice verde e rispettiamo Matera. Del resto è più facile evitare di sporcare, che pulire… e per ogni tipo di rifiuto.





MATERA ADERISCE ALLA SETTIMANA VERDE EUROPEA

In programma tre giorni di iniziative in collaborazione con le associazioni di volontariato

Matera aderisce alla Settimana verde europea 2021, dedicata quest’anno all’obiettivo “inquinamento zero”. Le iniziative programmate si svolgeranno nell’arco di tre giornate. Domani, venerdì 4 giugno alle ore 18,30 in piazza Vittorio Veneto si svolgerà “Sostenibilità in piazza: dialogo tra cittadini e amministratori”, a cura di Legambiente. Sabato 5 giugno è previsto il trekking urbano “Da un orto all’altro”, a cura di Noi Ortadini, AgriNetural e Legambiente con partenza alle ore 17 da via Lamanna e tappe successive agli orti urbani di Serra Venerdì e di viale Italia.

Domenica 6 giugno l’associazione AmicoBosco 2050 organizza la passeggiata a Colle Timmari: alle ore 10 il raduno nella piazzetta della ex scuola per raggiungere il monte Timbro. Durante la passeggiata sarà possibile conoscere le aree boscate, la loro storia ed evoluzione. Nella stessa giornata si terrà l’iniziativa #cambiagesto, una raccolta collettiva di mozziconi di sigarette presso il parco Giovanni Paolo II, a cura dell’associazione PlasticFree.

Matera, 3 giugno 2021