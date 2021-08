….Un po’ di manutenzione, per evitare che segni del tempo e atti vandalici tolgano loro l’occasione di divertirsi, il potenziamento delle luci e qualche elemento di arredo come i cestini. Abbiamo sintetizzato in queste piccole richieste, che giriamo all’Amministrazione comunale di Matera, dei piccoli Leonardo, Dalila, Alessia, Nicole, Melissa, che hanno deciso di mettere da parte gli alienanti telefonini per fare qualcosa di buono, pulendo gli spazi intorno al parco giochi del rione Spine Bianche a ridosso di via Nazionale. E così con mascherina, guanti e buste hanno raccolto cartacce, bottiglie di vetro e altro, che hanno ”differenziato” a casa, come hanno imparato a fare , diventando un esempio anche per i genitori. Una mattinata salutare e parco decoroso. Poi a giocare.



Messaggio lanciato un po’ a tutti. Prendiamoci cura, rispettandoli, i luoghi prossimi a casa. Il resto dovranno farlo gli adulti. Basta poco. Se un bracciolo è rotto, mancano catenelle per un altalena, la luce e insufficiente si puo’ annotare e prevedere un intervento. Ai ragazzi, di età compresa tra i 6 i 10 anni, il plauso di voler bene a un pezzo di città accanto a casa… Bravi!