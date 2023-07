Brava!Rispetto e decoro. Bell’esempio da una turista

Guanto e sacchetto di plastica, che ha riempito di cicche e lattine raccolte sul selciato , in via Fiorentini, nei rioni Sassi, da conferire – per rispetto a luoghi patrimonio dell’Umanità- in un cestino dei rifiuti. E il gesto ”naturale” di una turista straniera, come ci ha raccontato il cittadino Aldo Montemurro, che si è complimentato con lei ripagandolo con un sorriso nel pomeriggio di domenica 9 luglio. Da loro(a quanto pare in Inghilterra) le buone pratiche sono il frutto di educazione, senso di responsabilità, rispetto per l’ambiente e di campagne di sensibilizzazione che sono continue. Le attendiamo anche a Matera, ma al momento non si è mosso nulla. Apprezziamo l’impegno del servizio di igiene urbana, ma senza prevenzione, educazione e sanzioni (se occorre) non si fanno passi avanti. Vale la massima si risparmia e tanto a non sporcare che a pulire. Se una parte di fumatori continua a buttare cicche e pacchetti per terra, maleducati a lasciare incarti di colazioni consumate ovunque anche sulle scalinate dei monumenti,una ”incallita” minoranza di proprietari di Fido continua a fargli fare i bisogni senza raccoglierli o a far ”ingiallire” marmi e portoni ( nervo scoperto di tante Amministrazioni comunali) senza che ci siano azioni di prevenzione, educazioni e sanzioni, non facciamo passi avanti. Ma offriamo una immagine di degrado della città. Serve concretezza. Attendiamo fatti…Uno ce lo ha dato una turista. Buone pratiche dalle quali prendere esempio. E per farlo bisogna voler bene alla città e non solo a parole.