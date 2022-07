Braia(IV) : a Matera niente fuochi nel Parco. Ma altrove ?…

Domanda legittima visto che in altre zone protette della Basilicata, almeno sulla carta,i fuochi di artificio si sono svolti. E il consigliere regionale materano di Italia Viva ( Luca Braia) ha chiesto ai dirigenti degli Uffici compatibilità ambientale, all’Ufficio parchi e tutela biodiversità e per conoscenza all’assessore all’Ambiente Cosimo Latronico, l’elenco di tutte le autorizzazioni concesse dalla Regione Basilicata per spettacoli pirotecnici negli ultimi cinque anni sia nei Parchi che nei siiti di Importanza comunitaria(Sci), Zone di protezione speciali (Zps) e Zone speciali di conservazioni (Zsc). Attendiamo luci sull’argomento viste tutte le perplessità, che hanno accompagnato prima e dopo il diniego per Murgia Timone devastata, non dimentichiamolo, da un intervento di riqualificazione (è un eufemismo) autorizzato da vari Enti. Tema caldo, visto che il Comune di Matera,a distanza di quattro mesi e mezzo dall’approvazione di un ordine del giorno in consiglio comunale, non si è ancora pronunciato sull’argomento.