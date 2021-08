Se non fosse per la tenacia, in dialetto si dice ”capatost” di Piero Pasqualicchio, che resiste e ”insiste” nel bosco di Verrutoli nell’agro di Irsina (Matera), a quest’ora quel polmone verde sarebbe finito in fumo come le opere turistiche (e non solo) realizzate con lungimiranza nella Prima Repubblica. E poi lasciate alla mercè di vandali, ladri di arredi e di rame, naturalmente, come abbiamo ”amaramente” constatato durante la gita di ferragosto. E per ammirare la bellezza del bosco, dove ci sono anche alcuni alberi padri,e percorsi che portano fino al Basento, si deve percorrere una strada in pessime condizioni ( è un eufemismo) consigliata solo ai frontalieri…A conducenti di veicoli leggeri,per intenderci, compresi i rumorosi patiti di motocross a proprio agio -questi ultimi – tra sbalzi, dossi, cedimenti stradali che costituiscono un pericolo per quanti sono poco avvezzi a guidare in quelle condizioni. La strada, del resto, non vede interventi manutentivi da tempo .



Un vero peccato da quanto ci racconta Piero Pasqualicchio, gestore di quel che resta delle strutture e nume tutelare del bosco. Se la strada fosse messa in sicurezza potrebbero arrivare con continuità- come accadeva in passato e prima del covid- visitatori, turisti,gruppi di scouts che qui trovano spazi e condizioni ideali. Ma bus, camper, sopratutto,a Verrutoli non ci possono arrivare. E così foresteria chiusa e con i segni di degrado di quella tettoia in legno sul versante anteriore, delimitata dal nastro bianco rosso di cantiere.



Piero Pasqualicchio, origini pugliesi da Rutigliano ( Bari) la città dei fischietti di terracotta e dei calzoni con la ricotta ‘scquanta’, scuote il capo e ci parla delle tante battaglie per quel bosco dove resiste ormai da oltre un decennio, aiutato da un figlio, appassionato come lui della natura, di erpetologia per un rettilario che annovera varie specie e di rapaci. Vorrebbe fare di più ma è come predicare nel deserto. Eppure in quella zona furono spesi un bel po’ di risorse delle vecchie lire per la piscina, che ora ospita animali,



per la chiesa che resta chiusa da tempo



e per un albergo che a vederlo-come mostrano le immagini- sembra un edificio bombardato.



Senza dimenticare la rete di pubblica illuminazione con i tombini aperti e i cavi sottratti dai ladri di rame.



In compenso girano a mille le pale di un parco eolico che contrassegna il paesaggio. Eppure qui il turismo ha tutte le carte in regola per decollare. Ma servono volontà e fatti. Le parole di Piero Pasqualicchio, nelle fattezze un frate Tuck della leggenda di Sherwood, sono chiare ed efficaci.



” Sono qui da 12 anni- racconta Piero- e il bosco di Verrutoli l’ho sempre avuto nel mio cuore, perchè come Consorzio di bonifica lo abbiamo gestito per anni. Dopodicchè lo ha abbandonato. E questo non l’ho condiviso. Allora c’era il compianto dottor Giulio Cocca, persona squisita e amante del territorio, che operava per tenerlo in sicurezza e per valorizzarlo. Mi diceva sempre : ” Pietro, mi raccomando a questo bosco, qui ci sono sette alberi padri di circa 700 anni e tu ne sarai il custode”. Da qui la promessa di farlo. Ma qualcuno di quei ‘monumenti’ è stato tagliato, quelli rimasti sono preservati con tanto amore . E’ l’ultimo polmone verde rimasto, dopo che Santa Maria d’Irsi è stata distrutta dalle fiamme. Un’area fatta da me, perchè ero direttore lavori del Consorzio. E quest’anno, per me, è stato un evento luttuoso : spero di non averne altri. Sono qui dall’epoca della giunta guidata da Raffaele Favale, con un rapporto di convenzione per l’assegnazione del bosco e gestione di questo posto. C’è un piscina realizzata 40 anni fa,inutilizzata per quella funzione, la chiesa di Maria Santissima degli Angeli che attende la riapertura al culto, la foresteria che ha ospitato varie comitive di scouts”. Ma dalla stagione del covid si può fare ben poco, anche perchè la precarietà della strada ci penalizza enormemente”.

E qui l’abitante perenne di Verrutoli ( Nel 2011 restò qui bloccato da una nevicata, per continuare ad accudire gli animali) pensa alle occasioni mancate e quello che potrebbe essere questo posto, se si potesse raggiungerlo in sicurezza senza danneggiare i veicoli o mettere a rischio la sicurezza altrui.

” Alle istituzioni dichiara-chiedo solo la riparazione delle strade – commenta- ritorneremmo alla Verrutoli che è stata in passato, con la presenza di scolaresche , di gente in visita nel bosco. Qui i bus non possono arrivare. Ed è una situazione assurda,mentre si continua a parlare di Recovery Fund e di altri programmi, ma per la strada che conduce qui nulla. Possibile? Ma vogliamo renderci conto di quali opportunità perdono la Provincia di Matera, la stessa Irsina e il comprensorio del medio Basento che hanno bisogno di risorse turistiche come questa, per contrastare lo spopolamento del territorio e l’emigrazione dei giovani? Basta con i convegni e gli annunci che continuano a restare sulla carta. Servono infrastrutture per lo sviluppo che creano reddito. Ovviamente quando ci chiedono: ” ma come vi mantenete?” Noi rispondiamo che lo facciamo andando altrove alla Grancia, per esempio, dove il nostro lavoro con gli animali è apprezzato e remunerato. Potentini lungimiranti? Conta la concretezza, la programmazione di fare le cose per tempo. Anche lì strade precarie, ma una pezza la mettono su strade dissestate rimuovendo i pericoli, tant’e che ci possono arrivare tutti. Strada pulita per accedere qui a ferragosto, e ho ringraziato gli operai forestali. Per sistemare la strada ancora nulla. Noi certamente non possiamo farlo. Deve farlo la Provincia. Finora nulla. Eppure le richieste di visitatori ci sono. Ma le comitive non possono arrivare”



Piero si consola con gli animali, che alleva con cura, passione che ha coinvolto anche uno dei suoi tre figli. ” Abbiamo un rettilario unico in Italia – dice Pasqualicchio. Anche il delfinario di Rimini ci vuole lì. Esclusi i velenosi abbiamo tutti i tipi di rettili dal boa al pitone. In tutto 70, due, tre per ogni varietà e i vari morf.



Poi i rapaci dall’aquila al gheppio, al girifalco, l’assiolo piccolo, tutti liberi e sul trespolo. Non possiamo farli vedere causa covid. Stiamo fermi anche quest’anno…” E fino a qualche anno c’erano anche i daini. Possibile fare escursioni, oltre che a piedi, anche a cavallo delle specie Paint e Quarter Horses. Quanto ai frequentatori la popolazione scoutistica è stata la più fedele, finchè è stato possibile .



” E’ un peccato . aggiunge- occorre lavorare per tempo nel valorizzare le nostre risorse, a cominciare da posti come questo che gran parte dei comuni della collina e della montagna materana hanno. E I boschi vanno tutelati, fuori e al loro interno con una attenta sorveglianza e con la manutenzione che richiedono”.



C’è tanto da fare. Ha un rammarico. L’offerta del parco naturalistico Lucus di Verrutoli finora è stata ignorata a Matera, nonostante le interlocuzioni con gli amministratori locali di varie epoche. Ritorniamo all’assenza di programmazione e di cultura d’impresa. “Sai quanti ragazzi potrebbero lavorare? – commenta Pasqualicchio. Ci sono anche le Università, Bari ci ha contattati, per studiare il microclima . Qui ci sono specie come il fungo reticolare, velenoso e rarissimo, che possono attivare una filiera nel settore della ricerca. Ma il problema è sempre lo stesso: viabilità e ospitalità. Arrivare fin qui senza procurare danno ai veicoli, costretti a usura continua. Il covid ci ha dato il colpo di grazia, con la rinuncia agli scouts e noi, in famiglia, siamo tutti legati ai principi di Baden Powel”.



E servirebbe, proprio l’ operatività degli scouts sul versante politico, per passare dalle promesse, dalle pacche sulle spalle del ”faremo” per vedere qualcosa di concreto a Verrutoli. Con una strada di accesso disastrata e opere con funzioni di pubblica utilità diventante un monumento all’incuria, al degrado e allo spreco di risorse pubbliche. Una situazione paradossale, ma che va recuperata laddove possibile. Il nodo è la gestione, ma avendo le idee chiare. Pasqualicchio si lascia andare a un amaro commento.” Le vicende del covid- conclude ci hanno sfiancato e penalizzato, esclama Piero. Forse anche noi ci stancheremo, sopratutto se l’epidemia andrà avanti anche l’anno prossimo. Ogni giorno come spunta il sole cominciamo a spendere le prime 100 euro, perchè gli animali vanno accuditi, le strutture hanno i loro costi. Sono due anni che va avanti così. Il terzo anno , se continua così, ci staremo? Non so…” Dipenderà da quello che gli enti locali vorranno fare di Verrutoli. Attendiamo non annunci, ma atti concreti. A cominciare, lo ripetiamo come un mantra come fa Piero, dalla strada e dalle strutture in abbandono all’ingresso del bosco. Roba che a vederla, come hanno commentato alcuni, che ”fa piangere il cuore” e fa rabbia quando si parla- spesso a vuoto- di azioni per frenare l’emigrazione giovanile. Il bosco di Verrutoli è un luogo del cuore e il Fai ha invitato a votarlo. Ma va difeso e valorizzato.



E qualcosa pare debba muoversi nelle prossime settimane. Ad annunciarlo il sindaco di Irsina Nicola Morea. ” Attendiamo il passaggio di proprietà dalla Regione Basilicata al nostro Comune di quel bene- afferma Morea. Un atto che ci consentirà di programmare futuro e gestione dei luoghi e il bosco ne è un bene essenziale. Ne siamo consapevoli e intendiamo valorizzare sia le risorse naturali, che procedure al recupero delle strutture. Un passo alla volta. Ma a Verrutoli intendiamo aprire una nuova pagina, al passo con i tempi ma senza dimenticare storia e identità dei luoghi’. Attendiamo settembre, ovviamente.

LE FOTO DEL DEGRADO







INTERNO DELLA CHIESA



IL RIFUGIO