Bosco Verrutoli. Avanza degrado. Chissà che con le ”Regionali”…

Ci siamo ritornati dopo due anni e quell’oasi di pace dalle tante potenzialità e strutture finite in malora sono ancora lì, anzi con qualche segnale di degrado in più. Peccato, davvero, tanto più che quest’ anno gli scouts non sono venuti. Un’altra occasione sprecata in attesa che si muova qualcosa. La strada, ufficialmente chiusa al traffico, è in attesa di un progetto intervento dell’Amministrazione provinciale, che ha collocato qua e là cartelli per segnalare fosse, dissesti e quanto altro rende il percorso come una gimkana. Il Comune di Irsina e il sindaco Nicola Morea attendono che la Regione si decida a definire gli aspetti burocratici ,per poter intervenire con un progetto di valorizzazione. Ma finora nulla. Ne avevamo parlato nel servizio del 16 agosto 2021 dal titolo “Bosco Verrutoli, una strada dissestata che porta alle occasioni(finora)mancate “https://giornalemio.it/ambiente/bosco-verrutoli-una-strada-dissestata-che-porta-alle-occasionifinoramancate/, ma da allora non è cambiato nulla.



Anzi . Il sottobosco tra fogliame, arbusti e rami secchi sono un pericolo di incendi anche per la chiesa di Maria Santissima degli Angeli,

E di fronte, alla stradina che porta al poggio delle Pale eoliche, c’è un cavo dell’energia elettrica che è sceso in basso, qua e là tombini ”ripuliti” dai cercatori di rame, come è accaduto per l’ex albergo ”cannibalizzato” dai vandali.



Chiusi, meno male, gli ambienti che ospitavano la piscina. A ricevere il visitatore la ”foresteria” ormai chiusa, a causa dei tanti segnali di pericolo alla struttura.

Un degrado che è una sconfitta per il danaro pubblico sprecato negli anni, con l’assenza di una gestione (che 30 anni fa buoni c’è stata) e di una manutenzione precaria che parta dalle priorità, a cominciare dalla strada dissestata. Quell’arteria che si inerpica verso Bosco è il ”biglietto da visita di tanto disinteresse.



Abbiamo incontrato un paio di comitive di visitatori, emigranti di ritorno per le ferie, con bambini al seguito e con tanta voglia di divertirsi. ” Bel posto- ci dicono. Peccato che sia ridotto così. Perchè si lascia andare che tutto vada in malora. Sono soldi pubblici. T’ chiangj u’ core…”. E quel commento in dialetto sintetizza il giudizio di tanti di una Italia, che continua a realizzare opere pubbliche senza pensare alla gestione. E chi paga è Pantalone…Anche l’area pic nic ha bisogno di manutenzione, vista l’usura del tempo, perchè il legno alla lunga cede. Stessa storia per il percorso didattico e sportivo. Segnaliamo in proposito gli Interventi eseguiti dal Gal Bradanica ,coi fondi fesr Regione Basilicata 2007 -2013, , con la cartellonistica della segnaletica di orientamento sul percorso dedicato a ” Ipppovia e greenwways delle colline materane. Percorso escursionistico Irsina, Grassano, Grottole ”.



E’ auspicabile, per quanto possibile, un intervento manutentivo del Gal , ora Start 2020, ma anche di programmazione per recuperare e valorizzare quei luoghi. E lo diciamo per aver visto altre situazioni di incompiute, nei nostri piccoli centri dell’interno, che continuano a pagare i contraccolpi dell’emigrazione , dello spopolamento e del taglio dei servizi. Il bosco di Verrutoli potrebbe offrire senz’altro opportunità di lavoro per i nostri giovani. Si riparta dalle cose da fare, anzicchè perdere tempo sugli ”stati generali della natalità” in Basilicata…Se i giovani vanno via è perchè ci si continua a trastullare con bandi banderuola,a sprecare quattrini e a non sapere tenere in piedi quello che abbiamo e che altri ci invidiano. Tra un anno si vota per le regionali e senz’altro sentiremo parlare nei programmi di Tizio o Caio, ( conta poco l’appartenenza) del bosco di Verrutoli come grande opportunità, di turismo ecosostenibile e via declinando. Si cominci da quello che si può fare adesso, per frenare il degrado. La ”strada” è questa…e le strade (infrastrutture) sono necessarie per lo sviluppo. Un ritornello che sentiamo a ogni campagna elettorale. Anche nella prossima. Scommettiamo?