La foto gira da un po’ ma quella bianche scalinate in pietra, nel Parco della Murgia, proprio sono un corpo estraneo. Comparso con l’arcinoto progetto di ”riqualificazione e valorizzazione” post Matera 2019 che ha alterato e non poco l’immagine dei luoghi. Gli escursionisti sono abituati a camminare su percorsi naturali, tra pendenze e scalini naturali, al massimo in tufo, realizzati da cavamonti e scalpellini di un tempo. Ma così proprio no. L’immagine dei luoghi è ampiamente alterata, rispetto alla situazione ante anno da capitale europea della cultura, che aveva incantato turisti e sopratutto registi e produttori,alla ricerca di una ambientazione naturale. Provate a vedere video o immagini dall’alto su quel versante della murgia con droni o satelliti e del timo, tra tracciati e sbancamenti, è rimasto ben poco. In compenso c’è il pensatoio circolare per guardare stelle, falchi grillai e riflettere sui tanti silenzi-assenso che hanno portato comunque a quel tipo di intervento, approvato e condiviso. Il cantiere va avanti.



Ma quanto a rispetto dell’immagine e della tutela dei luoghi rupestri ci piacerebbe si pronunciasse e venisse a farci visita il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini, che continua a ripetere come un mantra ” bellezza e digitalizzazione” parlando delle attrattive del BelPaese. Sull’innovazione ci siamo, visti i progetti e le aspettative da banda larga diffusi nella Città dei Sassi. Ma quanto alla bellezza e integrità dei luoghi dissentiamo: è rotolata giù anche da quei gradini…