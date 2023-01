Beverini e “fontanini”. Mano a restauri e decoro

Non è la prima volta che ritorniamo sull’argomento, ma di acqua se ne è sprecata tanta, insieme ai ‘vedremo, faremo o c’è un progetto da tirar fuori, ma che resta lì’’. Beverini, zampilli e ‘’fontanini’’ in ghisa diffusi tra il centro, il piano e i quartieri versano in stato di degrado o scarsa manutenzione. Finora solo interventi episodici, ma nulla sul piano della organicità degli interventi, del restauro e della conservazione e l’immagine sul piano del decoro è quella che è….deludente. Il ‘’fontaniere’’ Antonio Serravezza cita una priorità, a cui mettere mano: è il beverino in marmo di via San Biagio, a ridosso della chiesa di San Domenico (chiusa ormai da un decennio) e la Prefettura e poi quello di piazza Matteotti, lungo un percorso frequentato da turisti. Al momento non se ne sa nulla. Una voce specifica nel piano annuale delle opere pubbliche non c’è, a meno che non è compreso in qualche opera faraonica dell’inconcludenza…Ma attendiamo, vista l’incidere del maltempo, che si metta a mano ai luoghi dell’allagamento perenne come via Cererie, nel tratto compreso tra la mensa don Giovanni Mele e il pastificio Barilla. Finora denunce e silenzi. Ne deve scorrere ancora di acqua…



LE RICHIESTE DI SERRAVEZZA

Già lo scorso anno Matera è ufficialmente fra le città che sostengono la candidatura dell’Italia ad ospitare il X Forum Mondiale dell’Acqua nel 2024. Matera è in assoluto una città italiana che si è evoluta grazie alla raccolta delle acque e per questo essere iscritta tra le città patrimonio dell’umanità. Purtroppo, si vanta ma non rispetta il binomio di acqua e vita. Sì la vita non può esistere senza l’acqua e tutti i cattolici conoscono il detto “dar da bere agli assetati”. Sino al secolo scorso Matera aveva in tutti gli angoli della città dei fontanini o zampilli a disposizione di chi aveva sete. In particolare il fontanino a zampillo posto tra piazza Vittorio Veneto e via San Biagio. Un posto caro ai materani che, dopo lo struscio in estate, accaldati si abbeveravano allo zampillo e si sedevano sul sedile in pietra lungo la parete della chiesa di San Domenico.



Se potesse parlare quel fontanino quante persone e storie sono passate di lì. Negli ultimi anni però non c’è stata molta attenzione alla precarietà in cui versa. Certo e che quel fontanino con zampillo fa parte dell’arredo storico di Piazza Vittorio Veneto e merita un approfondito restauro prima dell’estate. Certamente non dobbiamo aspettarci che l’amministrazione emetta un bando perché con una cifra di qualche migliaio di euro, sicuramente in accordo con tutta l’assemblea municipale, si potrà trovare un buon marmista e idraulico per far eseguire i lavori. Durante l’anno si fanno tante spese fuori bilancio e non sarà questa goccia per far traboccare il vaso!