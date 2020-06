Lo scatto di Antonio Serravezza che insieme ad altri materani aveva segnalato lo stato di degrado di zampilli, come quello di piazza Vittorio Veneto, e fontane del Piano e dei rioni Sassi, non puo’ che essere salutato con simpatia e speranza visto che l’acqua è tornata a sgorgare. Bene. L’amministrazione comunale dopo il transennamento, a causa del basamento lercio e pericolante, ha ripristinato la funzionalità del beverino in una zona centrale di Matera.



Ora occorre passare dalle parole ai fatti per intervenire sulle decine di fontane e zampilli sparsi tra i Sassi e il Piano. Dopo quell’articolo https://giornalemio.it/cronaca/fontane-e-zampilli-di-matera-allacqua-naturalmente/ avevamo raccolti commenti (vecchia storia) sulla necessità di effettuare la manutenzione. Uno tra i tanti era risultato efficace per quella punta di ironia che lo aveva contraddistinto: ” Avremo una fontana dell’Amore ex novo …ma non ci sono amore e qualche euro per mettere in funzione quelle vecchie ?”. Sindaco. Provveda…E’ una questione di amore e decoro e di rispetto alla cultura del sistema idraulico della città, che ci ha consentito nel 1993 di inserire i rioni Sassi e il parco rupestre -con il dossier di Pietro Laureano- tra i beni tutelati dall’Unesco.