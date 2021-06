Un getto d’acqua a pressione e, laddove serve, del detergente e spazi del centro di Matera hanno recuperato decoro, laddove si erano create incrostazioni unte, bisunte e maleodoranti, a causa della sovrapposizione di deiezioni di varia natura. L’intervento degli operatori ecologici ha rimosso in piazza Pascoli per iniziare un problema segnalato da cittadini e che avevamo riportato, giusto questa mattina, con le foto allegate al servizio https://giornalemio.it/ambiente/decoro-e-igiene-potature-in-autunno-e-lavaggio-strade-periodico/ . Bene recuperato il decoro. Auspichiamo che gli interventi siano periodici e che vengano annunciati, in modo da evitare – non è il caso di piazza Pascoli- la sosta o il transito di veicoli. Naturalmente, oltre agli appelli ricorrenti sul tema del rispetto dell’ambiente, del sindaco Domenico Bennardi e dell’assessore all’ ambiente Lucia Summa, rivolto a cittadini e turisti, per evitare che incarti di cibo, lattine e altre sconcezze… vengano abbandonati in giro, occorre insistere sulle campagne di sensibilizzazione in tutte le forme divulgative. Occorre anche a una azione sanzionatoria, laddove occorra, per scoraggiare quella sparuta quota di maleducati che se ne frega ( è il termine giusto) del decoro urbano.