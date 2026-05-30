Bau, la casa di Alfredo a Potenza con San Francesco ‘amico’ degli animali

E non poteva che essere così con le arti della pazienza, dell’artigianato e della solidarietà e la presenza attiva del sodalizio animalista, anche per la festa del Patrono di Potenza San Gerardo, tra i ragazzi e con un artigianato che ha realizzato una scultura per Francesco, il Santo amico degli animali. E l’incontro con il Lupo di Gubbio ne è uno dei tanti esempi. Merito dell’associazione ”La Casa di Alfredo” se dialogo e presenza continuano ai giorni nostri. Il sodalizio è un punto di riferimento cittadino, particolarmente attiva nel sociale e nell’organizzazione di iniziative culturalcontent/uploads/2026/05/foto-casa-alfredo-San-Francesco-compressed-274×365.jpg” alt=”” width=”274″ height=”365″ class=”alignnone size-medium wp-image-224425″ />i e di pet therapy nel territorio.

Il COMUNICATO STAMPA

﻿E’ in corso l’evento del Maggio Potentino intitolato Solstizio d’Estate Incoming. Un precorrere dei temi della notte di San Giovanni, tra tradizione, natura e arte. Interventi Assistiti con gli Animali con Golden Retriever e Lupi Cecoslovacchi per chi e’ accorso al Belvedere del Parco Montereale a Potenza, adulti e bambini e estemporanea d’arte dell’artista Yusuf che ha donato alla città di Potenza una scultura in pietra denominata “Testata d’Angolo”. Vuole riprodurre il volto di San Francesco per l’ottocentesimo del Santo patrone assoluto della natura e degli animali. L’evento è organizzato dagli ETS La Casa di Alfredo ODV e I Falchi della Lucania ODV, con il patrocinio del CSV Basilicata e del Comune di Potenza.

La Presidente de La Casa di Alfredo ODV

Lucia Pangaro

La Responsabile del Soccorso Animali de I Falchi della Lucania

Maria Francesca Molfese<img src="https://giornalemio.it/wp-