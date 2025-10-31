Bau. Buon lavoro Lucia, coordinatrice Interventi Assistiti con animali

L’acronimo IAA, con una A in più, potrebbe trarre in inganno per via di quel gran parlare della Intelligenza artificiale ( IA) , che è bene prendere con le pinze, visto che al momento è gestita interamente da grandi gruppi imprenditoriali privati di livello planetario. Quella A in più sta per interventi assistiti con gli animali , che sono – riporta la definizione ‘’una relazione significativa tra l’uomo e l’animale, condotta con professionalità specifica al fine di facilitare e potenziare l’intervento sul piano terapeutico, educativo e di socializzazione, volto all’incremento del benessere della persona nel rispetto dell’animale’’. Tanti i campi di applicazione e la collega Lucia Pangaro, impegnata oltre che in politica anche nel volontariato, nominata dal consiglio regionale coordinatrice della commissione IAA, siamo certi profonderà tempo ed energie anche in questo settore. Buon lavoro e Bau, miao per quanti farai nei prossimi mesi.

IL COMUNICATO DELLA REGIONE BASILICATA

Il Consiglio nomina la coordinatrice della Commissione IAA

L’Aula elegge Lucia Pangaro quale esperta esterna con funzioni di coordinamento in seno alla Commissione per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA). Decreto 15 settembre 2025, n. 48.

Si è riunito oggi il Consiglio regionale della Basilicata, presieduto da Maddalena Fazzari. All’ordine del giorno la nomina di un esperto esterno con funzioni di coordinamento in seno alla Commissione per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA).

Dopo la costituzione del seggio elettorale — con presidente il consigliere Bochicchio e scrutatori i consiglieri Cifarelli e Galella — l’Aula, a chiamata nominale, ha poi proceduto alla votazione. Con 10 voti favorevoli e 4 schede bianche, espressi a scrutinio segreto, è stata eletta esperta esterna con funzioni di coordinamento in seno alla Commissione per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) Lucia Pangaro.

Pangaro è operatrice professionista negli IAA e allevatrice di Golden Retriever. Inoltre, è docente di Scienze motorie, giornalista e imprenditrice nel campo della comunicazione, dell’organizzazione di eventi e dello sviluppo del territorio. Ha fatto parte della CRPO di Basilicata per oltre dieci anni ed è stata posizione organizzativa al Consiglio regionale presso i gruppi consiliari e la Presidenza del Consiglio. Impegnata in politica “per il riscatto della donna e la sua valorizzazione”, ha fondato nel 2015 lo Zonta Club International di Matera ed è attuale presidente dello stesso.

La Commissione, come previsto dalla L.R. 35/17, “svolge un ruolo centrale nella valutazione, regolazione e controllo di tutte le iniziative legate agli interventi assistiti con animali. Essa esamina i progetti destinati a programmi di terapia, riabilitazione, educazione e promozione della salute, verificandone la coerenza con gli obiettivi sanitari e sociali. Inoltre, certifica i soggetti e le organizzazioni – come associazioni onlus e cooperative sociali – che possiedono i requisiti per offrire servizi di intervento assistito e per accedere ai relativi finanziamenti regionali. La Commissione cura anche l’istituzione e l’aggiornamento dell’Albo regionale dei soggetti certificati e valuta le competenze professionali di tutti gli operatori coinvolti nei progetti di terapia e attività assistite. Un’attenzione particolare è riservata al monitoraggio dei progetti in corso, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività e il pieno rispetto del benessere sia dei pazienti sia degli animali coinvolti. Infine, la Commissione mantiene un elenco regionale aggiornato dei soggetti abilitati e promuove attività di approfondimento e ricerca, anche attraverso verifiche dirette o tramite i servizi competenti delle Aziende sanitarie locali”.

Dopo l’elezione, essendo l’unico punto all’ordine del giorno, la vicepresidente Fazzari ha dichiarato chiusa la seduta.

