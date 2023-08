Bau bau. C’è il bando per il canile, Ma nulla per campagne educazione e vigilanza

E’ un passo avanti, senz’altro, nella gestione dei servizi pubblici del Comune di Matera, che dopo un ventennio di proroghe passerà al bando come dovrà per altri settori che attendono di essere innovati e gestiti con efficacia, trasparenze e risparmio di risorse per le casse comunali, Soddisfatti il sindaco Domenico Bennardi, l’assessore all’Ambiente Massimiliano Amenta che ha portato l’argomento prima in commissione e poi in consiglio comunale e il consigliere Nicola Stifano ( M5S) che hanno illustrato le novità che saranno introdotte con il nuovo bando, che sarà pubblicato secondo le procedure. Non sono mancate le frizioni su aspetti, come la possibilità per i cani accompagnati dal proprietario e, al guinzaglio, di entrare nelle aree pubbliche. Della questione se ne è occupato il consigliere comunale dei Verdi Mario Montemurro, in una articolata nota sul tema ” Parchi urbani e cani tra disinformazione e malcostume”. Resta un vuoto comportamentale e di misure di buon senso da adottare, sollevati in altri articoli ma rimasti puntualmente al palo. Servono campagne di informazione e di educazione, rivolte a cittadini e turisti, che si accompagnano con Fido.



C’è una minoranza di maleducati che non raccoglie gli escrementi in strade, marciapiedi, giardini, finanche negli spazi giochi per bambini come ha osservato (per noi era scontato) la stessa Amministrazione comunale, parlando di atti vandalici sulle statue nella villa Comunale. E all’ingresso di ville e giardini non ci sono cartelli che invitano i proprietari di cani a pulire. E che dire delle urine che ”ingialliscono” marmi e tufi di chiese e monumenti. Un lerciume diffuso. Basterebbe, in attesa delle campagne di educazione e sensibilizzazione, da effettuare con sistemi tradizionali e innovativi, che la Polizia Municipale o associazioni di Volontariato, ambientaliste o animaliste entrassero di tanto in tanto nei giardini o in altre zone della città, per chiedere se i proprietari hanno con sè la bustina per raccogliere le feci o la bottiglietta d’acqua per diluire le urine. Un altro nodo che continua a non essere affrontato: vigilanza, prevenzione ed eventuali sanzioni contro quella sparuta pattuglia di maleducati che non ha nè amore per Fido e nè per la nostra città. Ci piacerebbe leggere di provvedimenti concreti dell’Amministrazione comunale su questi temi…

LA NOTA DEL CONSIGLIERE MARIO MONTEMURRO

Parchi urbani e cani tra disinformazione e malcostume.

“Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso a tutte le aree

pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le aree verdi attrezzate con

l’obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio di misura non superiore a mt. 1,50”.

Nell’ultimo Consiglio Comunale, nel corso del dibattito che ha preceduto l’approvazione della delibera di indirizzo per la pubblicazione del bando per la “prevenzione e controllo del randagismo” di cani e gatti, sono scaturite alcune posizioni, pronunciate con convinzione, che hanno evidenziato la necessità di un chiarimento sull’utilizzo dei parchi cittadini. Il consigliere comunale Nicola Casino, dopo aver definito “inutile e nocivo” il bonus per spese veterinarie, farmaci e alimenti previsti dal provvedimento per incentivare l’adozione di cani dal canile, ha affermato che più dei duecentociquanta euro di incentivo, varrebbe “l’idea di aprire i parchi della Città ai possessori di cani – con regole ben definite – e offrire a questi la possibilità di poter entrare nei parchi cittadini e passeggiare con i propri cani”. Casino sottolinea che la sua è “un’idea non presente nel provvedimento in approvazione e – in replica al sottoscritto che gli faceva notare che così è già a tutti gli effetti (sia per regolamento che per svariate sentenze dei TAR) – garantisce che “esiste un regolamento comunale di divieto” di questa possibilità e che egli stesso sarebbe stato fermato dal custode del Parco 4 Novembre. Si è venuta così a creare in aula una polarizzazione netta di posizioni su chi asseriva che nella nostra Città è vietato introdurre cani nei parchi – anche se al guinzaglio e muniti di eventuale museruola – e chi, come il sottoscritto, asseriva che nella nostra Città come altrove non è vietato introdurre cani al guinzaglio nei parchi urbani proprio in seguito a numerose sentenze di numerosi Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) che hanno di volta in volta annullato le ordinanze dei sindaci in quanto di fatto andavano a limitare la libertà individuale delle persone di frequentare luoghi pubblici solo perché accompagnati dal loro cane. Su una cosa al consigliere Casino va data ragione: esiste un Regolamento Comunale che disciplina l’accesso dei possessori di cani nei parchi cittadini solo che non è informato che esso recita l’esatto contrario di quello che lui stesso ha affermato tanto in Consiglio comunale quanto nel corso di una diretta Facebook pubblicata in serata dello stesso giorno.



Quello che il Consigliere Casino evidentemente ignora è il vigente REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI – approvato con D.C.C. n.21 /2015 – che all’Art. 27 “Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche”, al comma 1 riporta: “Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le aree verdi attrezzate con l’obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio di misura non superiore a mt. 1,50” e al comma 2 aggiunge “E’ fatto obbligo di utilizzare altresì apposita museruola rigida o morbida qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori”. E probabile, a questo punto, che il consigliere Casino ed alcuni cittadini possano anche non conoscere le numerose sentenze di diversi Tribunali Amministrativi Regionali che hanno annullato le varie ordinanze sindacali volte ad impedire l’accesso dei cani accompagnati al guinzaglio nei parchi.

Durante il dibattito, ho voluto a tal proposito ricordare che nel 2020, da poco insediati, facemmo rimuovere, perché contro le norme, dalla Villa Comunale (il più centrale dei parchi urbani) un cartello di divieto di accesso con i cani che era stato installato nel 2019 riferendosi ad una ordinanza del Sindaco Adduce nel lontano 2014. A questa testimonianza è stato risposto che la Villa Comunale non è configurabile come un parco pubblico…

Al di là dello stile aggressivo e a tratti offensivo delle parole del consigliere Casino espresse in uno sfogo personale sul proprio profilo Facebook e a cui non intendo adeguarmi, certamente può dirsi che il contraddittorio scaturito è risultato essere un episodio che – se pur nella durezza del confronto – ha fatto emergere che nella nostra Città non tutti sono adeguatamente informati sui diritti degli animali e dei loro “umani” e che se dovesse mai capitare di imbattersi in qualche custode o cittadini che impedissero di accedere con il proprio cane al guinzaglio in un qualsiasi parco urbano – al di fuori delle aree deputate allo sguinzagliamento – occorre protestare e se necessario far difendere il proprio diritto dalle autorità quali Polizia Locale o Carabinieri. Anche lo stesso Regolamento sul Benessere degli Animali pare non essere tanto conosciuto e forse applicato. E’ maturo il tempo per il suo rilancio, il suo aggiornamento e la sua attualizzazione.



In ultimo occorre fare una riflessione non meno importante sul malcostume di certi umani che non raccolgono le deiezioni del proprio animale riducendo marciapiedi e parchi a luoghi indecorosi. In fondo la colpa è loro se una parte dell’opinione pubblica non vede di buon occhio i cani nei luoghi pubblici o se qualche sindaco emette ordinanze restrittive puntualmente annullate dal TAR.

L’amministrazione finora si è impegnata mettendo a disposizione numerosi cestini stradali ma adesso si dovrà impegnare nel perseguire questi comportamenti scorretti ed applicare il massimo delle sanzioni previste in contravvenzione all’Art. 29 – Obbligo di raccolta delle deiezioni – sello stesso Regolamento.

Mario Montemurro

LA NOTA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Dopo vent’anni di proroghe, il consiglio comunale ha approvato la delibera di indirizzo per il bando quinquennale di prevenzione e controllo del randagismo, con l’affidamento in gestione. Un servizio pubblico importante, a cui si darà continuità ed efficienza. Oltre alla durata del bando, le novità contenute in un emendamento predisposto dai consiglieri di maggioranza riguardano soprattutto la premialità da assegnare al nuovo gestore, vincitore dell’appalto, che dovrà provvedere a sensibilizzare tramite incentivi verso l’adozione dei randagi custoditi nel canile, con la collaborazione di cooperative e associazioni di animalisti. L’emendamento è stato illustrato dal consigliere Paterino e dalla presidente della Commissione Caldarola, che hanno rimarcato gli elementi qualitativi del bando, come l’offerta economicamente più vantaggiosa in rapporto alla qualità delle strutture da destinare a canile sanitario e rifugio, per ospitare tra 850 e 900 randagi. Si dovrà prevedere anche uno spazio da adibire a gattile sanitario, e ci sarà un educatore cinofilo per correggere i comportamenti dei cani, oltre a spazi idonei per custodia e sgambettamento. Infine, qualità del cibo garantita e apertura minima di due ore al giorno. L’Amministrazione comunale, in linea con il dettato della legge regionale 46/2018, punterà a ridurre il più possibile il numero dei cani custoditi, mediante adozioni anche a distanza, privilegiando il servizio sui cani presenti nel territorio comunale, con un incentivo all’adozione in bonus per medicinali e cibo, da disciplinare mediante apposito regolamento. A tal fine, si prevede l’adozione di almeno il 10% dei cani custoditi ogni anno, fissando una penale per il gestore ove la percentuale non fosse raggiunta. L’adozione si traduce anche in un risparmio economico per il Comune, di almeno 890 euro l’anno per ogni cane. Sarà prevista anche l’apertura di una pagina social, sempre a cura del gestore, per sensibilizzare all’adozione. L’obiettivo fondamentale, resta quello di evitare la gestione in proroga. Il sindaco, Domenico Bennardi, e l’assessore al Benessere animale, Massimiliano Amenta, hanno espresso grande soddisfazione per l’approvazione dell’importante provvedimento amministrativo. “E’ un provvedimento storico -ha commentato Amenta- per porre fine a vent’anni di proroghe. Importante anche l’istituzione di un gattile sanitario, e stiamo lavorando con l’Asm per un vademecum di censimento delle colonie feline. L’adozione non deve essere solo un modo per produrre economie nelle casse comunali, ma soprattutto per strappare dalla strada i cani. E’ un fatto culturale di attenzione agli animali ed alle dinamiche ambientali”.



E QUELLA DEL CONSIGLIERE STIFANO (m5S)

Il consiglio comunale di Matera ha approvato la delibera di indirizzo per il bando quinquennale di prevenzione e controllo del randagismo, dopo ben vent’anni di proroghe, con l’affidamento in gestione. Il bando, che avrà una durata di cinque anni, prevede la premialità per il nuovo gestore che provvederà a sensibilizzare tramite incentivi verso l’adozione dei randagi custoditi nel canile, con la collaborazione di cooperative e associazioni di animalisti.

La nuova gestione del servizio di prevenzione e controllo del randagismo si baserà su una serie di elementi qualitativi, tra cui:

* la qualità delle strutture da destinare a canile sanitario e rifugio, per ospitare tra 850 e 900 randagi;

* la previsione di uno spazio da adibire a gattile sanitario;

* la presenza di un educatore cinofilo per correggere i comportamenti dei cani;

* spazi idonei per custodia e sgambettamento;

* qualità del cibo garantita;

* apertura minima di due ore al giorno.



L’Amministrazione comunale, in linea con il dettato della legge regionale 46/2018, punterà a ridurre il più possibile il numero dei cani custoditi, mediante adozioni anche a distanza, privilegiando il servizio sui cani presenti nel territorio comunale, con un incentivo all’adozione in bonus per medicinali e cibo.

A tal fine, si prevede l’adozione di almeno il 10% dei cani custoditi ogni anno, fissando una penale per il gestore ove la percentuale non fosse raggiunta. L’adozione si traduce anche in un risparmio economico per il Comune, di almeno 890 euro l’anno per ogni cane.

Sarà prevista anche l’apertura di una pagina social, sempre a cura del gestore, per sensibilizzare all’adozione.

L’obiettivo fondamentale del nuovo bando è quello di evitare la gestione in proroga, che ha caratterizzato il servizio negli ultimi vent’anni.

D’altronde questa delibera di indirizzo è in linea con il Movimento 5 Stelle che ha sempre sostenuto il benessere degli animali domestici e la prevenzione del randagismo. Nel 2018, il M5S ha presentato un disegno di legge per la tutela degli animali domestici, che è stato approvato dal Senato nel 2020. La legge ha introdotto una serie di norme per la tutela degli animali domestici, tra cui il divieto di maltrattamento, la promozione delle adozioni e il contrasto al randagismo.

Nel 2021, il M5S ha presentato un altro disegno di legge per la prevenzione del randagismo, che è stato approvato dal Senato nel 2022. La legge ha introdotto una serie di misure per la prevenzione del randagismo, tra cui il microchippaggio obbligatorio dei cani, la promozione delle adozioni e il contrasto al commercio illegale di cani.

Il Movimento 5 Stelle è impegnato con l’amministrazione Bennardi a tutelare il benessere degli animali domestici e a prevenire il randagismo. Le leggi presentate in questo ambito sono un passo avanti importante per la tutela degli animali domestici.

Consigliere Nicola Stifano