Bau Bau. Apre Dog Park ad Altamura

Per gli amici a quattro zampe e per i loro proprietari che ne hanno cura e, non dimentichiamolo, hanno cura del decoro urbano raccogliendo i bisogni di fido e li depositano nei cestini. Il Comune di Altamura, nella serata di venerdì 24 aprile, inaugurerà il ”parco ” riservato ai cani di diverse razze e taglia, suddiviso per quest’ultimo aspetto in due zone. Spazi per la passeggiata, la sgambatura e altri servizi. L’area attrezzata è attiva in via Antonio Centonze-angolo via Selva. Lo spazio resterà aperto dalle 8 alle 22 . Un’altra sarà realizzata lungo via Tommaso Clemente-via Cassano.



INVITO – Inaugurazione del primo Dog Park

Il sindaco Vitantonio Petronella, l’assessore ai lavori pubblici Michele Mirgaldi e l’intera Amministrazione comunale invitano i cittadini, insieme ai loro amici cani, all’inaugurazione del primo Dog Park in via Antonia Centonze – angolo via Selva, in programma venerdì 24 aprile, alle ore 19.00. Il Dog park è uno spazio attrezzato per gli amici a quattro zampe ed è stato realizzato su un suolo comunale tra le vie Antonia Centonze, via Selva e via Madre Teresa di Calcutta.

Sarà aperto tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 22. L’area è dedicata alla passeggiata e allo “sgambamento” dei cani, delimitata da recinzione e suddivisa in due settori (uno per gli animali di piccola taglia e l’altro per animali di media-grossa taglia). Inoltre è fornita di fontanini per erogazione di acqua, contenitori per la raccolta di deiezioni canine, pubblica illuminazione, panchine. Dopo la realizzazione dell’area, si è tenuto anche un intervento di messa a dimora di alberi e arbusti.

Mancava uno spazio dedicato agli amici a quattro zampe. Non sarà l’unico perché è già programmato che un altro verrà realizzato in via Tommaso Clemente – via Cassano.